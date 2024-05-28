ФНС разъяснила, как восстановить НДС с перечисленной продавцу предоплаты

О порядке восстановления НДС, ранее принятого к вычету покупателем с сумм оплаты (частичной оплаты), перечисленных в счет предстоящих поставок товаров.

Номер: СД-4-3/5790@

Дата письма: 23.05.2024

Дата публикации: 23.05.2024

Категория (тематика) письма: НДС

Теги: Статья 170 НК РФ, Статья 171 НК РФ

Вопрос

О порядке восстановления НДС, ранее принятого к вычету покупателем с сумм оплаты (частичной оплаты), перечисленных в счет предстоящих поставок товаров

Ответ

Федеральная налоговая служба в связи с возникающими вопросами о порядке восстановления налога на добавленную стоимость (далее — НДС), ранее принятого к вычету покупателем с сумм оплаты (частичной оплаты), перечисленных в счет предстоящих поставок товаров, сообщает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам, приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения НДС.

Пунктом 12 статьи 171 Кодекса установлено, что у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные продавцом этих товаров.

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса принятые к вычету налогоплательщиком суммы НДС, предъявленные продавцом товаров в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, подлежат восстановлению. При этом восстановление указанных сумм налога производится налогоплательщиком в том налоговом периоде, в котором суммы НДС по приобретенным товарам подлежат вычету в порядке, установленном главой 21 Кодекса, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты.

Одновременно отмечаем, что нормами Кодекса не установлена зависимость налогового периода, в котором у покупателя возникает обязанность восстановить суммы НДС, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты, перечисленной в счет предстоящих поставок товаров, с налоговым периодом, в котором продавцом произведена отгрузка соответствующих товаров и в котором у продавца возникает право на вычет сумм НДС, исчисленного им с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок этих товаров.

Согласно абзацу третьему подпункта 3 пункта 3 статьи 170 Кодекса суммы НДС, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, подлежат восстановлению в размере налога, принятого налогоплательщиком к вычету по приобретенным товарам, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).

Указанная позиция согласована с Минфином России.

Если покупатель заявляет к вычету с перечисленной продавцу предоплаты НДС, то налог восстанавливается в том налоговом периоде, в котором суммы НДС по приобретенным товарам подлежат вычету. То есть это происходит после их принятия на учет при наличии счетов-фактур и первичных документов.

На практике возникают ситуации, когда продавец произвел отгрузку товаров в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом. При этом обязанность последнего восстановить НДС возникает в период принятия товаров на учет и не зависит от того, когда продавец отгрузил товар.

Например, в первом квартале покупатель перечислил продавцу предоплату в счет предстоящей поставки товаров и принял к вычету НДС, предъявленный последним по этой сумме. Товары отгружены продавцом во втором квартале, а приняты к учету покупателем — в третьем. НДС восстанавливаются покупателем в третьем квартале.

Источник ТГ канал Proff Налог