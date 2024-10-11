ФНС подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих УСН, к уплате НДС

Обязанность по уплате НДС распространится на «упрощенцев», чьи доходы превышают 60 млн руб., с 1 января 2025 г.

Методические рекомендации состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога.

Вот некоторые из пунктов Рекомендаций. В частности, в документе указано:

что с 2025 г. плательщиками НДС признаются все компании и ИП, применяющие УСН, при этом предприятия с годовым доходом ниже 60 млн руб. освобождены от его уплаты. Такое освобождение предоставляется автоматически и не требует подачи соответствующего уведомления, а также декларации по НДС, за исключением случаев, когда лицо выступает налоговым агентом, следует из разъяснений ФНС.

Согласно документу, подсчет доходов должен осуществляться по кассовому методу. Это означает, что денежные средства признаются доходом предприятия сразу после поступления на счет и учитываются только в том периоде, в котором возникают. Это же правило касается и расходов. Таким образом, если основные траты компаний или ИП распределены в течение года неравномерно, то они станут плательщиком НДС со следующего месяца после превышения порога.

Чтобы не пропустить момент возникновения обязанности по уплате НДС, налогоплательщик должен контролировать два показателя: доход за предыдущий и текущий год, пишет ФНС. Если доходы превысят планку в 60 млн уже в 2024 г., то предприятие будет обязано платить НДС весь следующий год независимо от финансовых показателей, говорится в рекомендациях. В случае если по итогам 2025 г. они окажутся ниже установленного порога, то налогоплательщик будет освобожден от уплаты НДС в 2026 г. – вплоть до превышения планки по доходу, указано в рекомендациях.

Сейчас ФНС разрабатывает методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН, их публикация планируется в октябре 2024 г.

Документ учитывает большинство вопросов от бизнеса, при необходимости будут выпускаться дополнительные разъяснения.

Нюансы переходного периода

Плательщики УСН вправе рассчитывать на все льготы по НДС, перечисленные в п. 2 ст. 146 и 149 НК , указано в методических рекомендациях. Например, этим налогом не облагаются операции по выкупу в порядке приватизации имущества госпредприятий, реализации земельных участков, передаче имущества на безвозмездной основе, освобождаются от налогообложения и организации, реализующие медицинские, ритуальные, депозитарные услуги и ряд других, а также общепит в рамках эксперимента по обнулению НДС.

Отдельное положение методических рекомендаций касается исчисления НДС по так называемым длящимся договорам, заключенным до 1 января 2025 г. и предполагающим выплату аванса. Если аванс был перечислен до вступления в силу новых положений налоговой реформы, а, например, поставка товара будет происходить после 1 января, то НДС с аванса не исчисляется, при этом в момент отгрузки НДС будет исчисляться с полной суммы в «общеустановленном порядке», пишет налоговая служба. По общему правилу моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя дата – день отгрузки, день оплаты или аванса.

ФНС также напомнила налогоплательщикам о праве выбора ставки НДС.

Согласно поправкам к НК, компании могут самостоятельно определить, на каких условиях исчислять и уплачивать налог: использовать специальные ставки 5% (может применяться при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета «входного» НДС, или общие ставки 20 либо 10% на стандартных условиях, с возможностью вычетов. Пониженные ставки в 5 и 7% применяются не менее 12 последовательных налоговых периодов (кварталов) начиная с квартала, за который впервые была подана соответствующая декларация, напоминает ведомство. ФНС в методических рекомендациях также обращает внимание на то, что специально уведомлять инспекцию о выборе ставки не требуется – плательщик просто должен указать ее в счетах-фактурах (документ, предназначенный для учета НДС), первичных документах и декларации.

Сейчас бизнесу важно предусмотреть в договорах возможное изменение своего статуса в качестве плательщика НДС и учесть это в цене за свои товары (услуги). На практике подобные изменения часто порождают спорные вопросы и судебные дела, поэтому необходимо задуматься о будущих последствиях заранее, полагает эксперт.

Кроме того, необходимо учесть, что применение кассового метода учета доходов может привести к увеличению числа плательщиков НДС за счет бизнеса с неравномерно распределенными в течение года доходами. Если налогоплательщик получает существенные суммы авансов или если покупатель в течение одного месяца или квартала выплачивает плательщику УСН задолженность по поставке товара за предыдущие периоды в значительном размере, то он может потерять право на освобождение от НДС, если превысит порог в 60 млн.

Сейчас предприятиям важно заранее просчитать, какая ставка будет для них выгоднее, – общую ставку целесообразно применять, например, при перепродаже с небольшой наценкой, если поставщики указали в цене НДС, или при ориентации на экспорт. При этом в случаях сотрудничества с «не слишком прозрачными с налоговой точки зрения поставщиками», в том числе при импорте, лучше использовать ставку 5 или 7%, так как это исключит риски претензий от налогового органа.

Продолжение следует…

Источник Опора России

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