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Налоговые изменения 2025

ФНС подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих УСН, к уплате НДС

Методические рекомендации состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога.
ФНС подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих УСН, к уплате НДС

Обязанность по уплате НДС распространится на «упрощенцев», чьи доходы превышают 60 млн руб., с 1 января 2025 г.

Методические рекомендации состоят из 25 пунктов, которые содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога.

Вот некоторые из пунктов Рекомендаций. В частности, в документе указано:

  • что с 2025 г. плательщиками НДС признаются все компании и ИП, применяющие УСН, при этом предприятия с годовым доходом ниже 60 млн руб. освобождены от его уплаты. Такое освобождение предоставляется автоматически и не требует подачи соответствующего уведомления, а также декларации по НДС, за исключением случаев, когда лицо выступает налоговым агентом, следует из разъяснений ФНС.

  • Согласно документу, подсчет доходов должен осуществляться по кассовому методу. Это означает, что денежные средства признаются доходом предприятия сразу после поступления на счет и учитываются только в том периоде, в котором возникают. Это же правило касается и расходов. Таким образом, если основные траты компаний или ИП распределены в течение года неравномерно, то они станут плательщиком НДС со следующего месяца после превышения порога.

  • Чтобы не пропустить момент возникновения обязанности по уплате НДС, налогоплательщик должен контролировать два показателя: доход за предыдущий и текущий год, пишет ФНС. Если доходы превысят планку в 60 млн уже в 2024 г., то предприятие будет обязано платить НДС весь следующий год независимо от финансовых показателей, говорится в рекомендациях. В случае если по итогам 2025 г. они окажутся ниже установленного порога, то налогоплательщик будет освобожден от уплаты НДС в 2026 г. – вплоть до превышения планки по доходу, указано в рекомендациях.

Сейчас ФНС разрабатывает методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН, их публикация планируется в октябре 2024 г.

Документ учитывает большинство вопросов от бизнеса, при необходимости будут выпускаться дополнительные разъяснения.

Нюансы переходного периода

  • Плательщики УСН вправе рассчитывать на все льготы по НДС, перечисленные в п. 2 ст. 146 и 149 НК, указано в методических рекомендациях. Например, этим налогом не облагаются операции по выкупу в порядке приватизации имущества госпредприятий, реализации земельных участков, передаче имущества на безвозмездной основе, освобождаются от налогообложения и организации, реализующие медицинские, ритуальные, депозитарные услуги и ряд других, а также общепит в рамках эксперимента по обнулению НДС.

  • Отдельное положение методических рекомендаций касается исчисления НДС по так называемым длящимся договорам, заключенным до 1 января 2025 г. и предполагающим выплату аванса. Если аванс был перечислен до вступления в силу новых положений налоговой реформы, а, например, поставка товара будет происходить после 1 января, то НДС с аванса не исчисляется, при этом в момент отгрузки НДС будет исчисляться с полной суммы в «общеустановленном порядке», пишет налоговая служба. По общему правилу моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя дата – день отгрузки, день оплаты или аванса.

ФНС также напомнила налогоплательщикам о праве выбора ставки НДС.

Согласно поправкам к НК, компании могут самостоятельно определить, на каких условиях исчислять и уплачивать налог: использовать специальные ставки 5% (может применяться при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета «входного» НДС, или общие ставки 20 либо 10% на стандартных условиях, с возможностью вычетов. Пониженные ставки в 5 и 7% применяются не менее 12 последовательных налоговых периодов (кварталов) начиная с квартала, за который впервые была подана соответствующая декларация, напоминает ведомство. ФНС в методических рекомендациях также обращает внимание на то, что специально уведомлять инспекцию о выборе ставки не требуется – плательщик просто должен указать ее в счетах-фактурах (документ, предназначенный для учета НДС), первичных документах и декларации.

Сейчас бизнесу важно предусмотреть в договорах возможное изменение своего статуса в качестве плательщика НДС и учесть это в цене за свои товары (услуги). На практике подобные изменения часто порождают спорные вопросы и судебные дела, поэтому необходимо задуматься о будущих последствиях заранее, полагает эксперт.

Кроме того, необходимо учесть, что применение кассового метода учета доходов может привести к увеличению числа плательщиков НДС за счет бизнеса с неравномерно распределенными в течение года доходами. Если налогоплательщик получает существенные суммы авансов или если покупатель в течение одного месяца или квартала выплачивает плательщику УСН задолженность по поставке товара за предыдущие периоды в значительном размере, то он может потерять право на освобождение от НДС, если превысит порог в 60 млн.

Сейчас предприятиям важно заранее просчитать, какая ставка будет для них выгоднее, – общую ставку целесообразно применять, например, при перепродаже с небольшой наценкой, если поставщики указали в цене НДС, или при ориентации на экспорт. При этом в случаях сотрудничества с «не слишком прозрачными с налоговой точки зрения поставщиками», в том числе при импорте, лучше использовать ставку 5 или 7%, так как это исключит риски претензий от налогового органа.

Продолжение следует…

Источник Опора России

Proff Налог

Комментарии

1
  • понаехавший Тут

    Что бы я порекомендовал ФНС так это как то "пометить" все организации и ИП, например включив их в какой то реестр из которого было бы понятно кто неплательщик НДС, а кто плательщик и с какого числа он плательщик и по каким ставкам НДС... А то какой то будет хаос при заключении/исполнении договоров, когда вдруг тебе объявят, что еще надо доплатить 5-7-20%