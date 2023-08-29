Налог на профессиональный доход в отношении процентов по займу от организации применять нельзя

Поставлена очередная жирная точка в данном вопросе.

Основанием для вынесения оспариваемого решения по результатам камеральной проверки послужил вывод налогового органа о необоснованном неотражении заявителем (Обществом) в налоговой декларации по НДФЛ дохода и не исчислении в бюджет налога с сумм выплаченных физ лицу (являющимся единственным учредителем и руководителем общества) процентов по договорам займа.

Три инстанции поддержали позицию Общества.

Верховный суд указал:

При передаче денежных средств по договору займа не происходит реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав, то проценты, полученные займодавцем, не могут быть квалифицированы в качестве дохода от реализации и, следовательно, не являются объектом НПД, определенным в части 1 статьи 6 № 422-ФЗ.

С учетом изложенного выводы судов трех инстанций относительно правовой квалификации спорного дохода в виде процентов, полученных по договорам займа, являются ошибочными.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 208 НК проценты, полученные от российской организации, признаются доходом от источников

в Российской Федерации для целей обложения налогом на доходы физических лиц. Организация-заемщик, производящая выплату дохода в виде процентов по займу в пользу физического лица – заимодавца, признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ.

Следовательно, является верным вывод инспекции, в соответствии с которым общество в проверяемом периоде являлось налоговым агентом и несло бремя обязанности по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ за физ.лицо с сумм полученного им дохода по договорам займа.

Дело А40-147367/2023