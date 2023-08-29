Конституционный суд не против чтобы ФНС доначисляла "налог на расходы"

В ходе налоговой проверки налогооблагаемая база определена налоговым органом из полученных доходов, в пределах произведенных расходов.

Конституционный суд отказал в признании законоположениий установленных пунктами 1, 3, 5 и 6 статьи 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах», подпункта 7 пункта 1 статьи 31 «Права налоговых органов», а также статьи 209 «Объект налогообложения», абзаца первого пункта 1 и пункта 2 статьи 210 «Налоговая база» главы 23 «НДФЛ» НК РФ. противоречащими Конституции РФ.

Заявитель обращался в КС РФ поскольку по ее мнению по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой,указанные положения позволяют исчислять НДФЛ расчетным методом, исходя из расходов налогоплательщика, а не его доходов.

КС РФ указал:Оспариваемые положения статей 3 и 31 НК РФ, определяющие основные начала законодательства о налогах и сборах и права налоговых органов, в том числе право на определение суммы налогов, подлежащих уплате налогоплательщиками в бюджетную систему РФ, расчетным путем, сами по себе не регулируют вопросы определения объекта налогообложения налога на доходы физических лиц и его уплаты, а следовательно, также не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявительницы.

Обращение в КС РФ стало последствием проведенной проверки заявителя, по результатам которой налоговая установила:

Сопоставив суммы денежных средств, поступивших на личные счета К.А., с суммами доходов, отраженных в справках по форме 2-НДФЛ, представленными налоговыми агентами, административный ответчик (ИФНС) сделал вывод о том, что поступившие суммы многократно превышали доходы налогоплательщика, полученные из официальных источников.

Доначислили НДФЛ. Налогооблагаемая база определена налоговым органом из полученных доходов, в пределах произведенных расходов.

Налоговым органом установлено, что декларации по НДФЛ К.А. за проверяемый период как физическим лицом не представлялись, суммы полученных доходов, с которых НДФЛ налоговыми агентами не был исчислен, не декларировались, НДФЛ не уплачивался, меры для легализации получаемых доходов не предпринимались, при этом производились значительные расходы в целях личного потребления, размер которых значительно превышает представленные налоговыми агентами сведения о доходах проверяемого лица, с которых был исчислен, удержан и перечислен НДФЛ.

Определение КС РФ от 26 сентября 2024 года № 2594-О

Судебный акт по налоговой проверке - Апелляционное определение Иркутского областного суда от 30.08.2023 N 33а-7172/2023

Указанная практика демонстрирует направленность ФНС на доначисления исходя из произведенных расходов, даже если источник доходов (денежных средств) не установлен.

Будьте внимательны и учитывайте новые тенденции в практике ФНС и судебных органов.

Источник ТГ канал Proff Налог