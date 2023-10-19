Как не промарЖать бизнес? База управления финансами бизнеса

Может кризис закончился?

Или «вылечили» все хозяйствующие субъекты? Да и не является ли базой управления финансами то, что подавалось под «антикризисным соусом»?

Окей, сарказм покинул эту статью.

На самом деле ведение предпринимательской деятельности априори сопряжено с рисками.

Что и упомянуто в определении этой самой деятельности

…осуществляемая на свой риск деятельность.

Да и ко времени этот предвестник несостоятельности бизнеса не привязан.

Следовательно, этот самый риск мы можем как констатировать, так и предсказывать. С определенной долей вероятности конечно. Облегчить работу предсказателя может тот факт, что спрогнозировать риск ухудшения финансового состояния можно по одному параметру.

Параметр этот — изменение маржи — является достаточным, но не единственным индикатором наступления кризиса на предприятии.

Маржа — это разница между ценой продажи и прямой себестоимостью.

Объем продаж в натуральном выражении помноженный на маржу единицы продукции должен как минимум покрывать постоянные расходы.

Надеюсь, что у моих читателей и подписчиков есть инструменты для контроля за этим важным показателем «здоровья» бизнеса. У многих, скорее всего, в автоматизированных системах учета.

Для тех, кто еще не обзавёлся подобным инструментом контроля, предлагаемый ниже вариант может стать базовым техническим заданием для программистов.

Базовый инструмент выполнен в Excel и направлен на ПРОГНОЗИРОВАНИЕ уменьшения маржи, а не на констатацию этого неприятного факта.

Файл-пример сможете скачать по ссылке в конце статьи. Если возникнут вопросы, то пишите в лс. В формулах и алгоритмах ничего сложного нет. Поковыряйтесь.

Из данных понадобятся: продажные цены на продукцию;

спецификации;

цены на материалы, которые входят в спецификации.

Вот в последних и есть вся соль.

Как только закупщик получает информацию от поставщика об изменении цены на материал, то незамедлительно, ну ладно, своевременно, вносит эти изменения в цены. Такая информация обычно поступает за неделю или две до предполагаемого изменения цены. Должна поступать.

Если такого не происходит, то обсудите с поставщиком этот момент. Хаоса в таких вопросах быть не должно.

После внесения цен в таблицу, автоматически изменяется себестоимость. Получается, что вместо того, чтобы оказаться перед фактом изменения себестоимости, мы знаем об этом за две недели. У нас есть четырнадцать дней на принятие решений.

Естественно, что этот инструмент должен быть динамический.

Так же рекомендую дополнить его такими параметрами, как:

объем продаж в натуральном выражении;

золотой стандарт цены для безубыточности;

постоянные затраты;

любой другой актуальный для вашего бизнеса.

Можно следить только за ценами на закупаемые материалы. Но это будет выглядеть, как слова, вырванные из контекста. К решению проблемы необходимо подходить комплексно. Тем более к прогнозированию несостоятельности. Рассмотренный инструмент позволяет держать руку на пульсе.

Однако, как я сказал в начале статьи, этот инструмент является достаточным, но единственным.

Но это уже совершенно другая история.

Скачай МАРЖУ

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.