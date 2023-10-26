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Бухгалтеры

Книжная полка. Что почитать бухгалтеру

Что почитать бухгалтеру, чтобы прокачать soft skills.
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Книжная полка. Что почитать бухгалтеру

Сильнейший принцип роста лежит в человеческом выборе.

Мэри Энн Эванс/Д.Элиот/

Помогу вам стать сильнее. Сделайте выбор.

О чем мы будем говорить в следующий раз?

Планирование финансово-хозяйственной деятельности

Ценообразование и Скидки. Как и скидку дать и …ну вы поняли

Планирование актуально ввиду наступления нового года.

Цены и скидки вне времени. Классика управленческого учета.

Обе темы пополнят багаж ваших профессиональных знаний.

Однако, будет ли от них толк, если мы не сможем их правильно «продать»?

Чтобы подавать информацию «под нужным соусом», необходимо понимать:

  • что давать?

  • когда это давать?

  • в кого мы это транслируем?

В свое время к ответам на эти вопросы я пришел через метод «Читай-Применяй».

НЕ реклама каких-то методик или курсов)))

Через страницы книг у нас есть возможность прикоснуться к знаниям и опыту других людей.

Перенять это и применять на практике. Что может поспособствовать экономии самого ценного для нас ресурса.

Одна из книг, которая, как бы пафосно это не звучало, сформировала меня, как эксперта

Управление жизненным циклом компании,

Ицхак Адизес

Жизненный цикл компании по Адизесу.

Она дает теоретические знания, которые можно применять на практике.

Например, когда вы, как независимый эксперт по управленческому учету, начинаете сотрудничество с бизнесом.

Вы можете оценить, в какой стадии пребывает бизнес и, исходя из этого, выстраивать свою стратегию коммуникации с менеджментом.

Или принять решение завершить сотрудничество, если поймете, что «сейчас точно не до тебя».

Лайфхак.

Не пытайтесь грузить собственника планами и регламентами на этапе «Давай-Давай».

Во-первых, ему это может, мягко говоря, не зайти.

Во-вторых, можно жестко натянуть вожжи в тот момент, когда надо вдарить под бока.

Продайте платежный календарь и не теряйте его из вида.

=== ===

Ну так что? О чем поговорим в следующий раз

Планирование фхд

Ценообразование и скидки

Пишите в комментарии.

=== ===

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

=== ===

Почему-то в Клерке нет функции Опрос. Это повысит коммуникативность площадки.

vladsavushkin

vladsavushkin

13 подписчиков

Комментарии

10
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    2 часа назад

    Владислав Савушкин

    Следует читать много, но не многое.

    Публий Корнелий Тацит.

    Книгу из статьи точно стоит прочитать😎

    zTcM3-9y5eU.jpg

  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Опрос есть, только доступ к нему у редакторов))) он есть, но как бээ его нет))

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав Савушкин

      Редактор всемогущий😎

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

         мне нравится, как это звучит))

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 час назад

          Владислав Савушкин

          Даже не задумывался над эпитетом😉

          • Логотип nlukina
            nlukina
            1 час назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            Нет уж, прошу обращаться теперь только так😂 

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              1 час назад

              Владислав Савушкин

              Слушаюсь и повинуюсь 😎

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав Савушкин

      IMG_2906.jpeg А сделать выбор?🤓

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        Мне интересно было бы почитать про ценообразование и скидки. Давайте подождем, что другие пользователи напишут

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 час назад

          Владислав Савушкин

          Подождем🤓

          Время до следующего вторника еще есть😉

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