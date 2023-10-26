Книжная полка. Что почитать бухгалтеру

Что почитать бухгалтеру, чтобы прокачать soft skills.

Сильнейший принцип роста лежит в человеческом выборе. Мэри Энн Эванс/Д.Элиот/

Помогу вам стать сильнее. Сделайте выбор.

О чем мы будем говорить в следующий раз?

Планирование финансово-хозяйственной деятельности

Ценообразование и Скидки. Как и скидку дать и …ну вы поняли

Планирование актуально ввиду наступления нового года.

Цены и скидки вне времени. Классика управленческого учета.

Обе темы пополнят багаж ваших профессиональных знаний.

Однако, будет ли от них толк, если мы не сможем их правильно «продать»?

Чтобы подавать информацию «под нужным соусом», необходимо понимать:

что давать?

когда это давать?

в кого мы это транслируем?

В свое время к ответам на эти вопросы я пришел через метод «Читай-Применяй».

НЕ реклама каких-то методик или курсов)))

Через страницы книг у нас есть возможность прикоснуться к знаниям и опыту других людей.

Перенять это и применять на практике. Что может поспособствовать экономии самого ценного для нас ресурса.

Одна из книг, которая, как бы пафосно это не звучало, сформировала меня, как эксперта

Управление жизненным циклом компании, Ицхак Адизес

Жизненный цикл компании по Адизесу.

Она дает теоретические знания, которые можно применять на практике.

Например, когда вы, как независимый эксперт по управленческому учету, начинаете сотрудничество с бизнесом.

Вы можете оценить, в какой стадии пребывает бизнес и, исходя из этого, выстраивать свою стратегию коммуникации с менеджментом.

Или принять решение завершить сотрудничество, если поймете, что «сейчас точно не до тебя».

Лайфхак.

Не пытайтесь грузить собственника планами и регламентами на этапе «Давай-Давай».

Во-первых, ему это может, мягко говоря, не зайти.

Во-вторых, можно жестко натянуть вожжи в тот момент, когда надо вдарить под бока.

Продайте платежный календарь и не теряйте его из вида.

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Ну так что? О чем поговорим в следующий раз

Планирование фхд

Ценообразование и скидки

Пишите в комментарии.

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С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

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Почему-то в Клерке нет функции Опрос. Это повысит коммуникативность площадки.