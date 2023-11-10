Когда у числа Пи день рождения? Три интересных факты о числах

ОСНО: разбираемся в самом сложном налоговом режиме

ОСНО или ОСН — это общая система налогообложения. У нее нет ограничений по видам деятельности. Работать на ОСН могут все налогоплательщики: как малый бизнес, так и крупные компании. Общую систему налогообложения организации и ИП применяют по умолчанию, если не заявят о выборе спецрежима. Рассказываем, какие налоги и взносы платят компании и предприниматели на ОСН, какие сдают отчеты, какие системы могут сочетать.