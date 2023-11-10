Когда у числа Пи день рождения? Три интересных факты о числах

Три интересных факта
Есть люди, которые страдают от такого недуга, как дискалькулия. Это синдром, при каком человек неспособен изучать арифметику.
Существует всего 2 числа, количество букв в которых совпадает с их числовым значением.
Это 3 и 11. В слове «три» три буквы, а в слове «одиннадцать» одиннадцать букв.
Число Пи отмечает день рождения два раза в год — 14 марта и 22 июля.
Догадались почему такие даты?
А теперь задание
Поставьте правильное число вместо вопросительного знака.
4 — 61
5 — 52
6 — 63
7 — 94
8 — 46
9 — ?
Ответы пишите в комментарии.
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Комментарии10
gnews spb
18
Владислав Савушкин
Математика + умение менять перспективу😉
Владислав Савушкин
Почему число Пи празднует день рождения 14 марта и 22 июля тоже догадались?😉
Ирина
Это как раз легко.
Владислав Савушкин
В любом случае факт интересный🤓
Надо будет добавить эти даты в праздничный календарь😏
Николай
18
Владислав Савушкин
Бинго🤓
Ирина
Йес! Поняла почему 18.
Владислав Савушкин
С числом Пи быстрее справились😉
Тренировочка на "сменить перспективу"🙃
Ирина
Я бы сказала, что тут скорее зеркало, чем перспектива.