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Бухгалтеры

Когда у числа Пи день рождения? Три интересных факты о числах

Пряничная задача для бухгалтеров. Разомни мозги в обеденный перерыв.
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Когда у числа Пи день рождения? Три интересных факты о числах

Три интересных факта

  1. Есть люди, которые страдают от такого недуга, как дискалькулия. Это синдром, при каком человек неспособен изучать арифметику.

  2. Существует всего 2 числа, количество букв в которых совпадает с их числовым значением.

    Это 3 и 11. В слове «три» три буквы, а в слове «одиннадцать» одиннадцать букв.

  3. Число Пи отмечает день рождения два раза в год — 14 марта и 22 июля.

    Догадались почему такие даты?

А теперь задание

Поставьте правильное число вместо вопросительного знака.

4 — 61
5 — 52
6 — 63
7 — 94
8 — 46
9 — ?

Ответы пишите в комментарии.

=== ===

Кстати, голосование продолжается.

vladsavushkin

vladsavushkin

14 подписчиков

Комментарии

10
  • Логотип gnews
    gnews 48 минут назад

    gnews spb

    Поставьте правильное число вместо вопросительного знака.

    4 — 61
    5 — 52
    6 — 63
    7 — 94
    8 — 46
    9 — ?

    18

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      39 минут назад

      Владислав Савушкин

      Математика + умение менять перспективу😉

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      36 минут назад

      Владислав Савушкин

      Почему число Пи празднует день рождения 14 марта и 22 июля тоже догадались?😉

      • Логотип IriEro
        IriEro 34 минуты назад

        Ирина

        Это как раз легко.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          27 минут назад

          Владислав Савушкин

          В любом случае факт интересный🤓

          Надо будет добавить эти даты в праздничный календарь😏

  • Логотип nik7407@mail.ru
    nik7407@mail.ru 35 минут назад

    Николай

    18

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      28 минут назад

      Владислав Савушкин

      Бинго🤓

  • Логотип IriEro
    IriEro 6 минут назад

    Ирина

    Йес! Поняла почему 18.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      4 минуты назад

      Владислав Савушкин

      С числом Пи быстрее справились😉

      Тренировочка на "сменить перспективу"🙃

      • Логотип IriEro
        IriEro 48 секунд назад

        Ирина

        Я бы сказала, что тут скорее зеркало, чем перспектива.

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