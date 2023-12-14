Без дураков? О недалеких руководителях, мешающих производству

В России две беды — дураки и дороги.
Можно ли победить вторую, не искоренив первую? Вопрос риторический.
Первая беда в управленческом пространстве встречается часто.
Причем, так было, так есть и так будет всегда. В подтверждении того, что так было, рекомендую посмотреть короткое видео.
Это шедевр. От интеллектуального посыла до игры актеров.
Видео почти полвека. Актуальности не потеряло. К сожалению, и не потеряет.
«Без дураков». «Фитиль» № 168, 1976 год. Автор сценария: Михаил Жванецкий. Режиссер: Валерий Карен. Оператор: Анатолий Петрицкий. В главных ролях: Евгений Евстигнеев, Андрей Мягков.«Мосфильм».
Забирайте в Избранное и пересматривайте. Помогает философски относиться ко многим вещам.
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.
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Комментарии3
Наталья СухневаБухгалтер
Ах, какие люди!
Мягков, Евстигнеев (сразу понятно из какого века комментатор 😅)!
Услышав их голоса, сразу хочется улыбаться!
Всем хорошего и продуктивного дня!
"Без дурако - выпустим!"
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
ШЕДЕВР антиуправленческой науки😀
Про актеров что говорить😏
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Кто-нибудь оказывался в подобных ситуациях?😏
Причем, неважно на каком месте😀
Не стесняемся😉