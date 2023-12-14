Без дураков? О недалеких руководителях, мешающих производству

Что тут сказать...Классика! Забирайте в Избранное.

В России две беды — дураки и дороги.

Можно ли победить вторую, не искоренив первую? Вопрос риторический.

Первая беда в управленческом пространстве встречается часто.

Причем, так было, так есть и так будет всегда. В подтверждении того, что так было, рекомендую посмотреть короткое видео.

Это шедевр. От интеллектуального посыла до игры актеров.

Видео почти полвека. Актуальности не потеряло. К сожалению, и не потеряет.

«Без дураков». «Фитиль» № 168, 1976 год. Автор сценария: Михаил Жванецкий. Режиссер: Валерий Карен. Оператор: Анатолий Петрицкий. В главных ролях: Евгений Евстигнеев, Андрей Мягков.«Мосфильм».

Забирайте в Избранное и пересматривайте. Помогает философски относиться ко многим вещам.

Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.

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