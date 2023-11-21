Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Бухгалтер, рассказывай на кого учился, перед тем, как попасть во вселенную Дт-Кт. Пройдите опрос!
166
На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?

Бухгалтер — это не только ценный мозг, но и три-четыре высших образования.

У меня грезы о бухгалтерии начались еще в школе.

После окончания был непродолжительный опыт в техническом вузе. С программированием на тот момент не заладилось.

В итоге специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мною таки была освоена в другом университете. Красную книжечку даже выдали.

Теоретические данные подтверждал около семи лет в аутсорсинге.

На кого вы учились?

Чтобы помогать бизнесу лучше работать и меньше платить.

Над балансами начальник,
И налогов командир.
Все про прибыль знает,
Про авансы.
И про запись про двойную
Может много рассказать.
Нелегка работа эта,
И от этого ценна.
С праздником вас всех, Бухгалтера!

Владислав Савушкин, ex-бухгалтер!

Полученная профессия с профилем работы совпадает?

Комментарии

25
  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    1 час назад

    НатальяБухгалтер

    Никогда не мечтала быть бухгалтером. После школы по пути наименьшего сопротивления пошла в колледж при НПП "Солют" на факультет "Бухгалтерский учет, контроль и анализ  хозяйственной деятельности". В начале 90-х эти факультеты расплодили во всех (наверное) учебных заведениях и был недобор, пройти без конкурса было легко. Отучилась, пошла работать в мелкий бизнес и с тех пор не могу из всего этого вылезти. Затянуло.

    В начале 2000-х получила высшее по той же специальности.

    Знаний особо не прибавилось, зато с корочкой появилась возможность выбирать работодателя, который платил чуть больше.

    Один начальник как-то сказал: Высшее образование не гарантирует знания, но он формирует у человека определенный менталитет, стрессоустойчивость и многозадачность.

    В январе 2023 г. решила навести хоть какой-то порядок в знаниях и пройти профпереподготовку, чтобы соответствовать современным стандартам (вдруг скоро уволят или бизнес закроется) и пошла на всякие разные курсы Клерка. За год получила два новых диплома и 8 удостоверений о повышении квалификации. Знаний и уверенности особо не прибавилось, самооценка не увеличилась. Но поняла главное - Колледж с его учебной базой так и остался основой в моем образовании.

    Зато научилась неплохо копаться, докапываться, вычищать оборотки и исправлять всякие технически ошибки.

    Анекдот про бухгалтера, у которого если баланс не сошелся, значит, в нем есть ошибка, если баланс сошелся, значит, ошибок две - это про меня.

    Но я ни за что не успокоюсь, пока эту ошибку не найду!

    И вот тут второй анекдот в тему: Ни какой оргазм не может сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс предприятия.

    Надо было идти в налоговые инспекторы. 😄

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав

      Один начальник как-то сказал: Высшее образование не гарантирует знания, но он формирует у человека определенный менталитет, стрессоустойчивость и многозадачность.

      Похожее мнение про красный диплом от работодателя😎

      Выбрали тебя, потому что у тебя красный диплом. Его не купишь, только получить можно.

      Целеустремленность и другие сопутствующие черты характера.

      Про курсы отдельная тема😏

      Если совсем без опыта смотришь, то может полезно.

      С опытом смотришь и думаешь...Что вы несете😀

      Из вуза знаний не вынес от слова совсем🤔

      Только практика, только оборотки, только хардкор😁

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        47 минут назад

        НатальяБухгалтер

        Мы за этот год на курсах столько раз исправляли ошибки преподавателей и натыкались на недостоверность и не актуальность информации, что за тех, кто без опыта было обидно, а тем, кто с опытом было крайне неприятно тратить на такой материал деньги.

        Но все же время не зря потрачено, надеюсь. Да и тот факт, что мы находили не точности говорит о том, что мы в теме, а это тоже показатель нашего профессионализма.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          38 минут назад

          Владислав

          Мы за этот год на курсах столько раз исправляли ошибки преподавателей

          К вопросу о наставниках...в комментах ниже🤓

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав

      А работать то нравится?😉

      Или просто приработались уже😎

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        54 минуты назад

        НатальяБухгалтер

        Работать нравится, особенно когда знаю что и как делать, если все делаю правильно. А когда возникают сложности на которые не знаю ответа и ищу его в интернете, то начинаю нервироваться.

        Так получилось, что у меня нет наставника, старшего опытного бухгалтера. 15 лет назад были, но тогда я сидела на участке и никому не была нужна, а сейчас все участки в моем распоряжении, все цифры до единой знаю откуда, где и куда пришли/ушли, а посоветоваться не с кем.

        Последние 15 лет ничего кроме УСН...деградация, а что-то кардинально менять не хватает уверенности и времени.

        Еще один любимый анекдот:

        Устроился молодой бухгалтер на работу в одну контору. Хороший оказался специалист. Быстро начал в гору идти. Только вот у него странность одна была. Каждое утро он садился на свое рабочее место, отпирал ключиком тумбочку, выдвигал верхний ящик, заглядывал в него, снова запирал и приступал к работе. Шли годы. Он стал главным бухгалтером этого предприятия. Но каждое утро он заглядывал перед работой в тумбочку.

        Коллеги недоумевали, но в тумбочку заглянуть не решались, да и закрыта она была всегда. И вот, его проводили на пенсию. На следующее утро коллеги ринулись к его рабочему столу, взломали верхний ящик и увидели, что на его дне нацарапано крупными буквами: "ДЕБЕТ -- СЛЕВА, КРЕДИТ -- СПРАВА".

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          40 минут назад

          Владислав

          А когда возникают сложности на которые не знаю ответа и ищу его в интернете, то начинаю нервироваться.

          Мне наоборот нравится работать от задачи, желательно, новой и сложной😉

          Так получилось, что у меня нет наставника, старшего опытного бухгалтера.

          Наставник может сэкономить нам самый ценный ресурс. Время😉

          У меня ни в одной профессиональной области их не было.

          Все - сам, все - сам🤓

          Про уход...может быть масса стоп-факторов и каждого они свои.

          Необязательно в бухгалтерии развиваться.

          Управленка. Основные задачи бизнеса закрываются, условно, пятью отчетами и таким же количеством excel-формул.🤓

          • Логотип Natalia S.
            Natalia S.
            28 минут назад

            НатальяБухгалтер

            Все - сам, все - сам🤓

            Такая же фигня 🙃

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              25 минут назад

              Владислав

              Нас таких много😉

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав

    Этот комментарий удален.

  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    33 минуты назад

    НатальяБухгалтер

    Как тут вставляются цитаты🙄

    "Управленка. Основные задачи бизнеса закрываются, условно, пятью отчетами и таким же количеством excel-формул.🤓"

    У меня как раз остался курс про управленческий учет и в 1с, excel и гугл-таблицах. Теперь знаю, к кому буду обращаться за помощью 😊😉

    Наставник может сэкономить нам самый ценный ресурс. Время😉

    Без мнения более граммотного и опытного специалиста у меня нет уверенности, что тот ответ, который нашелся в интернете - верный. Отсюда сомнения и страх ошибиться, а значит подвести работодателя.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      27 минут назад

      Владислав

      Как тут вставляются цитаты🙄

      Скопировали текст - нажали на (см.картинку) - вставили текст

      Цитата.png

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        23 минуты назад

        НатальяБухгалтер

        Скопировали текст - нажали на (см.картинку) - вставили текст

        Получилось? 🙄

        Как всё мелко 😏

        • Логотип Natalia S.
          Natalia S.
          21 минуту назад

          НатальяБухгалтер

          Не получилось...

          Скопировали текст - нажали на (см.картинку) - вставили текст

          тоже изподвыподверта )))

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            19 минут назад

            Владислав

            Без танцев с бубном не обойтись😉

            Но мы и не ищем легких путей😀

            • Логотип Natalia S.
              Natalia S.
              1 минуту назад

              НатальяБухгалтер

              Без танцев с бубном не обойтись😉

              Но мы и не ищем легких путей😀

              На работе тоже только этим девизом и выживаю!

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          20 минут назад

          Владислав

          Нормас😉

          Можно несколько раз Enter нажать, чтобы уйти из поля цитаты и печатать обычный текст😉

          • Логотип Natalia S.
            Natalia S.
            15 минут назад

            НатальяБухгалтер

            Вот это радует, когда не знаешь, пробуешь, и результат сразу виден!

            Я быстро обучаюсь под чутким руководством )

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              11 минут назад

              Владислав

              Я быстро обучаюсь под чутким руководством )

              Быстрообучаемость - 80% успеха в новых начинаниях😉

              Остальные 20 - "чуткость руководителя"😀

              Мне, кстати, нравится именно термин Руководитель (рукой водит).

              Но это высший пилотаж управления😎

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      15 минут назад

      Владислав

      Без мнения более грамотного и опытного специалиста у меня нет уверенности, что тот ответ, который нашелся в интернете - верный.

      Интернет, конечно, не самый надежный наставник😀

      Но все же.

      А вот раньше меня поражает как работали...без интрнету то🙃

      У меня бабушка бухгалтером работала. Вот это были профи😎

      Отсюда сомнения и страх ошибиться, а значит подвести работодателя.

      Пару-тройку раз косекнёте, потом по накатанной пойдет😀

      Опыт, порой, так и нарабатывается...

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        11 минут назад

        НатальяБухгалтер

        Пару-тройку раз косекнёте, потом по накатанной пойдет😀

        Моему опыту уже лет 30, а ошибки стали только изощреннее.

        Один уровень прошла, перешла на новый, а там DOOM2 и game over 😄

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          9 минут назад

          Владислав

          Моему опыту уже лет 30, а ошибки стали только изощреннее.

          Если нет проблемы, то ее можно и создать😀

          Чтобы потом героически решить.

          Один уровень прошла, перешла на новый, а там DOOM2 и game over 😄

          Главное, чтоб не как в GTA🙃

          Цитаты освоили😎

          • Логотип Natalia S.
            Natalia S.
            5 минут назад

            НатальяБухгалтер

            Цитаты освоили😎

            Так с хорошим учителем грех быстро не научиться 💕

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              1 минуту назад

              Владислав

              Так с хорошим учителем грех быстро не научиться 💕

              Не зря статью написал😉

              А то день, проведенный без наставничества - день на смарку😀

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        7 минут назад

        НатальяБухгалтер

        А вот раньше меня поражает как работали...без интрнету то🙃

        Вот для этого и нужны были наставники, личный опыт и книги с кучей страниц мелким шрифтом. Я носила НК РФ в сумке, читала в метро 😅

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          3 минуты назад

          Владислав

          Я носила НК РФ в сумке, читала в метро 😅

          Жестко😀

          Хотя...я в парке читал "Управленческий учет за сколько-то дней"🤓

          Захочешь - еще не так раскорячишься😁

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ДРТ
ДРТ

Добро пожаловать в блог компании ДРТ!

Наш блог на «Клерке» будет посвящен налоговому мониторингу: здесь мы будем делиться важными новостями из мира налогового мониторинга, мнениями экспертов ДРТ, событиями нашей практики и анонсами мероприятий.

3
6-НДФЛ

Данные из добровольных уведомлений не отражаются в 6-НДФЛ

В 4 квартале бухгалтеры будут сдавать 7 уведомлений на НДФЛ (4 обязательных и 3 добровольных), а в разделе 1 формы 6-НДФЛ надо заполнить 4 строки – по четырем срокам уплаты из обязательных уведомлений.

15

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип DAS Group
DAS Group
Воинский учет

Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать

Все организации должны вести воинский учет по сотрудникам призывного возраста и тем, кто находится в запасе. ИП в настоящее время освобождены от ведения воинского учета. Рассказываем, какие данные о военнообязанных нужно подавать и в какой срок.

Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать
49
Логотип Клерк
Клерк
Расчеты с работниками

Смена сроков выплаты зарплаты, прошлогодние отпуска, новая справка о заработке: топ-4 разъяснения Минфина, Минтруда и Роструда для бухгалтера 2023

Подготовили для вас обзор важных разъяснений, которые выпустили ведомства осенью 2023 года.

Смена сроков выплаты зарплаты, прошлогодние отпуска, новая справка о заработке: топ-4 разъяснения Минфина, Минтруда и Роструда для бухгалтера 2023
802

Разборы законов

1 048
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые проверки

ФНС заблокирует активы бизнеса на время проверки

Налоговой разрешили накладывать обеспечительные меры в 2024-2026 годах на основные средства бизнеса в период проверки. Глава ФНС считает, что работе предпринимателей ничего не угрожает: они смогут распоряжаться деньгами, но им запрещено продавать средства производства.

2
119
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли компани перечислять алименты без исполнительного листа?

Здравствуйте, сотрудник заключил соглашение с женой о перечислении алиментов. Хочет, чтобы за него это делала организация. Можем ли мы, обязаны ли мы это делать за него? Исполнительного листа нет, именно соглашение между двумя физлицами.

11

Календарь вебинаров

29
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип SnakE
SnakE

Конфликт в OpenAI и теория отказа от ответственности: размышления о кастах и ролях в современном бизнесе

Всплеск дискуссий в социальных сетях вызвало заявление сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера о его роли в действиях правления. Этот случай стимулировал обсуждение о ролях специалистов и предпринимателей в бизнесе, поднимая важные вопросы об ответственности и управлении.

Конфликт в OpenAI и теория отказа от ответственности: размышления о кастах и ролях в современном бизнесе
2
33
Логотип DAS Group
DAS Group
ФСБУ

Новый стандарт ФСБУ 28/2023 по инвентаризации. Что нужно знать бухгалтеру

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 1 апреля 2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас, так как он вступил в силу 16 апреля 2023 года, через 10 дней (5 апреля 2023 года) после дня официального опубликования на интернет-портале правовой информации (п. 9 указа Президента от 23.05.1996 № 763).

Новый стандарт ФСБУ 28/2023 по инвентаризации. Что нужно знать бухгалтеру
2
59

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
УСН

Как учитывать страховые взносы при совмещении УСН и ПСН: совет от налоговиков

Если при совмещении режимов УСН и ПСН невозможно однозначно распределить взносы за работников и фиксированные взносы за себя между режимами, то делить расходы необходимо пропорционально доле дохода от каждого режима в общей сумме доходов.

71
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
Бухгалтеры

Налоговые инициативы пугают, но бухгалтеры верят — все будет хорошо!

Почему красивые налоговые картинки хороши только на бумаге, останется ли спрос на бухгалтерский аутсорсинг и как отстоять бизнес перед ФНС в новом году? Эксперты в деталях разобрали ключевые налоговые инициативы и сравнили их с реальной практикой.

Налоговые инициативы пугают, но бухгалтеры верят — все будет хорошо!
14
Воинский учет

🎓Вебинар. Воинский учет: последние новости + образцы документов. 29 ноября в 15:00 мск!

Воинский учет ужесточается. Грядут изменения и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

409
Налоговые проверки

Глава ФНС: с блогерами проходили обычные проверки

Блогеры, которые нарушили налоговое законодательство и сдали уточненные декларации, продолжают работать дальше.

95

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Олег Мясников
Олег Мясников
Самозанятые

Маленькая пенсия и сниженный налог: плюсы и минусы самозанятого

Сегодня в России зарегистрировано свыше 8 миллионов самозанятых. Каждый десятый россиянин экономически активного возраста относится к этой категории. Посмотрим, какие преимущества и недостатки несет статус самозанятого.

50
Бухгалтеры

❤ Поздравляем с Днем бухгалтера! Дарим скидку: все вебинары и записи по 199 рублей

Дорогие бухгалтеры, мы ценим ваш труд и хотим помочь каждому выгодно улучшить свои профессиональные навыки! В честь праздника объявляем скидку на все вебинары: будущие и в записи. Забирайте!

❤ Поздравляем с Днем бухгалтера! Дарим скидку: все вебинары и записи по 199 рублей
77

Записи вебинаров

695
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Бухгалтер, рассказывай на кого учился, перед тем, как попасть во вселенную Дт-Кт. Пройдите опрос!

На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?
26
164
Налоги, взносы, пошлины

Налоговые поступления в бюджет составят 46 трлн рублей

ФНС по итогам года планирует собрать на 9% больше налогов. Сборы по НДФЛ выросли на 14%, а по налогу на прибыль — почти на 20%.

59

Резюме

 Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
Логотип Что делать Консалт
Что делать Консалт
Тесты для бухгалтеров

Узнайте, какой вы бухгалтер, и выиграйте призы

Сегодня День бухгалтера. Мы в Что делать Консалт, решили начать отмечать и дарить подарки уже сейчас. Спойлер: среди подарков есть смартфон! Рассказываем, сколько всего интересного подготовили.

Узнайте, какой вы бухгалтер, и выиграйте призы
71
Логотип Aleftab2021
Aleftab2021
Бухгалтеры

В России — свой день бухгалтера. Правила профессии

Самое главное правило для начинающих бухгалтеров — это отдыхать до того, как цифры, требования и отчеты начали сливаться в единое мутное пятно. Если ты пошел отдыхать после того, как не можешь различить не одну цифру — то увы, это уже не отдых для мозга. Это только восстановление его способности видеть и различать. Проверено на себе.

В России — свой день бухгалтера. Правила профессии
2
68

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Что необходимо сделать при таких условиях в договоре?

Добрый день! Заключаем договор, и в договоре вот такое условия, сталкиваюсь с таким первый раз, подскажите что необходимо сделать при этом?

39
Кредитование

Взять кредит и не погрязнуть в долгах. 6 советов

Расскажем, что нужно знать перед тем, как брать деньги в долг у банка. Как заранее обезопасить себя от кредитного рабства.

116

Профессиональная
переподготовка

5 Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора