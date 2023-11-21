На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Бухгалтер, рассказывай на кого учился, перед тем, как попасть во вселенную Дт-Кт. Пройдите опрос!

Бухгалтер — это не только ценный мозг, но и три-четыре высших образования.

У меня грезы о бухгалтерии начались еще в школе.

После окончания был непродолжительный опыт в техническом вузе. С программированием на тот момент не заладилось.

В итоге специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мною таки была освоена в другом университете. Красную книжечку даже выдали.

Теоретические данные подтверждал около семи лет в аутсорсинге.

На кого вы учились? Чтобы помогать бизнесу лучше работать и меньше платить.

Над балансами начальник,

И налогов командир.

Все про прибыль знает,

Про авансы.

И про запись про двойную

Может много рассказать.

Нелегка работа эта,

И от этого ценна.

С праздником вас всех, Бухгалтера!

Владислав Савушкин, ex-бухгалтер!