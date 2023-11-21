На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?

Бухгалтер — это не только ценный мозг, но и три-четыре высших образования.
У меня грезы о бухгалтерии начались еще в школе.
После окончания был непродолжительный опыт в техническом вузе. С программированием на тот момент не заладилось.
В итоге специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» мною таки была освоена в другом университете. Красную книжечку даже выдали.
Теоретические данные подтверждал около семи лет в аутсорсинге.
На кого вы учились?
Чтобы помогать бизнесу лучше работать и меньше платить.
Над балансами начальник,
И налогов командир.
Все про прибыль знает,
Про авансы.
И про запись про двойную
Может много рассказать.
Нелегка работа эта,
И от этого ценна.
С праздником вас всех, Бухгалтера!
Владислав Савушкин, ex-бухгалтер!
Комментарии25
НатальяБухгалтер
Никогда не мечтала быть бухгалтером. После школы по пути наименьшего сопротивления пошла в колледж при НПП "Солют" на факультет "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В начале 90-х эти факультеты расплодили во всех (наверное) учебных заведениях и был недобор, пройти без конкурса было легко. Отучилась, пошла работать в мелкий бизнес и с тех пор не могу из всего этого вылезти. Затянуло.
В начале 2000-х получила высшее по той же специальности.
Знаний особо не прибавилось, зато с корочкой появилась возможность выбирать работодателя, который платил чуть больше.
Один начальник как-то сказал: Высшее образование не гарантирует знания, но он формирует у человека определенный менталитет, стрессоустойчивость и многозадачность.
В январе 2023 г. решила навести хоть какой-то порядок в знаниях и пройти профпереподготовку, чтобы соответствовать современным стандартам (вдруг скоро уволят или бизнес закроется) и пошла на всякие разные курсы Клерка. За год получила два новых диплома и 8 удостоверений о повышении квалификации. Знаний и уверенности особо не прибавилось, самооценка не увеличилась. Но поняла главное - Колледж с его учебной базой так и остался основой в моем образовании.
Зато научилась неплохо копаться, докапываться, вычищать оборотки и исправлять всякие технически ошибки.
Анекдот про бухгалтера, у которого если баланс не сошелся, значит, в нем есть ошибка, если баланс сошелся, значит, ошибок две - это про меня.
Но я ни за что не успокоюсь, пока эту ошибку не найду!
И вот тут второй анекдот в тему: Ни какой оргазм не может сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс предприятия.
Надо было идти в налоговые инспекторы. 😄
Владислав
Похожее мнение про красный диплом от работодателя😎
Целеустремленность и другие сопутствующие черты характера.
Про курсы отдельная тема😏
Если совсем без опыта смотришь, то может полезно.
С опытом смотришь и думаешь...Что вы несете😀
Из вуза знаний не вынес от слова совсем🤔
Только практика, только оборотки, только хардкор😁
НатальяБухгалтер
Мы за этот год на курсах столько раз исправляли ошибки преподавателей и натыкались на недостоверность и не актуальность информации, что за тех, кто без опыта было обидно, а тем, кто с опытом было крайне неприятно тратить на такой материал деньги.
Но все же время не зря потрачено, надеюсь. Да и тот факт, что мы находили не точности говорит о том, что мы в теме, а это тоже показатель нашего профессионализма.
Владислав
К вопросу о наставниках...в комментах ниже🤓
Владислав
А работать то нравится?😉
Или просто приработались уже😎
НатальяБухгалтер
Работать нравится, особенно когда знаю что и как делать, если все делаю правильно. А когда возникают сложности на которые не знаю ответа и ищу его в интернете, то начинаю нервироваться.
Так получилось, что у меня нет наставника, старшего опытного бухгалтера. 15 лет назад были, но тогда я сидела на участке и никому не была нужна, а сейчас все участки в моем распоряжении, все цифры до единой знаю откуда, где и куда пришли/ушли, а посоветоваться не с кем.
Последние 15 лет ничего кроме УСН...деградация, а что-то кардинально менять не хватает уверенности и времени.
Еще один любимый анекдот:
Устроился молодой бухгалтер на работу в одну контору. Хороший оказался специалист. Быстро начал в гору идти. Только вот у него странность одна была. Каждое утро он садился на свое рабочее место, отпирал ключиком тумбочку, выдвигал верхний ящик, заглядывал в него, снова запирал и приступал к работе. Шли годы. Он стал главным бухгалтером этого предприятия. Но каждое утро он заглядывал перед работой в тумбочку.
Коллеги недоумевали, но в тумбочку заглянуть не решались, да и закрыта она была всегда. И вот, его проводили на пенсию. На следующее утро коллеги ринулись к его рабочему столу, взломали верхний ящик и увидели, что на его дне нацарапано крупными буквами: "ДЕБЕТ -- СЛЕВА, КРЕДИТ -- СПРАВА".
Владислав
Мне наоборот нравится работать от задачи, желательно, новой и сложной😉
Наставник может сэкономить нам самый ценный ресурс. Время😉
У меня ни в одной профессиональной области их не было.
Все - сам, все - сам🤓
Про уход...может быть масса стоп-факторов и каждого они свои.
Необязательно в бухгалтерии развиваться.
Управленка. Основные задачи бизнеса закрываются, условно, пятью отчетами и таким же количеством excel-формул.🤓
НатальяБухгалтер
Все - сам, все - сам🤓
Такая же фигня 🙃
Владислав
Нас таких много😉
Владислав
Этот комментарий удален.
НатальяБухгалтер
Как тут вставляются цитаты🙄
"Управленка. Основные задачи бизнеса закрываются, условно, пятью отчетами и таким же количеством excel-формул.🤓"
У меня как раз остался курс про управленческий учет и в 1с, excel и гугл-таблицах. Теперь знаю, к кому буду обращаться за помощью 😊😉
Наставник может сэкономить нам самый ценный ресурс. Время😉
Без мнения более граммотного и опытного специалиста у меня нет уверенности, что тот ответ, который нашелся в интернете - верный. Отсюда сомнения и страх ошибиться, а значит подвести работодателя.
Владислав
Скопировали текст - нажали на (см.картинку) - вставили текст
НатальяБухгалтер
НатальяБухгалтер
Не получилось...
тоже изподвыподверта )))
Владислав
Без танцев с бубном не обойтись😉
Но мы и не ищем легких путей😀
НатальяБухгалтер
На работе тоже только этим девизом и выживаю!
Владислав
Нормас😉
Можно несколько раз Enter нажать, чтобы уйти из поля цитаты и печатать обычный текст😉
НатальяБухгалтер
Вот это радует, когда не знаешь, пробуешь, и результат сразу виден!
Я быстро обучаюсь под чутким руководством )
Владислав
Быстрообучаемость - 80% успеха в новых начинаниях😉
Остальные 20 - "чуткость руководителя"😀
Мне, кстати, нравится именно термин Руководитель (рукой водит).
Но это высший пилотаж управления😎
Владислав
Интернет, конечно, не самый надежный наставник😀
Но все же.
А вот раньше меня поражает как работали...без интрнету то🙃
У меня бабушка бухгалтером работала. Вот это были профи😎
Пару-тройку раз косекнёте, потом по накатанной пойдет😀
Опыт, порой, так и нарабатывается...
НатальяБухгалтер
Моему опыту уже лет 30, а ошибки стали только изощреннее.
Один уровень прошла, перешла на новый, а там DOOM2 и game over 😄
Владислав
Если нет проблемы, то ее можно и создать😀
Чтобы потом героически решить.
Главное, чтоб не как в GTA🙃
Цитаты освоили😎
НатальяБухгалтер
Так с хорошим учителем грех быстро не научиться 💕
Владислав
Не зря статью написал😉
А то день, проведенный без наставничества - день на смарку😀
НатальяБухгалтер
Вот для этого и нужны были наставники, личный опыт и книги с кучей страниц мелким шрифтом. Я носила НК РФ в сумке, читала в метро 😅
Владислав
Жестко😀
Хотя...я в парке читал "Управленческий учет за сколько-то дней"🤓
Захочешь - еще не так раскорячишься😁