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Общество

Что смотрит бухгалтер? Под покровом ночи

Субботняя рекомендация на фильмы и сериалы. В 2016 году дизайнер Том Форд подарил поклонникам незаурядного кино картину «Под покровом ночи», снятую по роману писателя Остина Райта «Тони и Сьюзен».
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Что смотрит бухгалтер? Под покровом ночи
Под покровом ночи

Туалетная бумага GUCCI. Как вам такое?

В конце восьмидесятых годов это было суровой реальностью для модного бренда. Уж не знаю, она ли так сильно повлияла на финансовые показатели модного дома или нет, но факт остается фактом. 1993 финансовый год компания закрыла с убытком двадцать два миллиона долларов.

Кризис? Еще какой.

Исправлять ситуацию выпало на долю антикризисного тандема.

Доменико Де Соле и Том Форд.

Первый стал генеральным директором модного дома.

Стратегия, финансы и т.д.

Том Форд был назначен на должность креативного директора.

Он лично курировал все одиннадцать ассортиментных линий модного дома.

Продумывал оформление витрин фирменных магазинов, интерьер бутиков.

Разрабатывал дизайн униформы для персонала.

Показ мод 1995 года стал отправной точкой в новой истории модного дома.

Это был успех.

Контракты заключались прямо на подиуме.

Всего за несколько лет тандем менеджера и дизайнера смог увеличить выручку модного дома с двухсот пятидесяти миллионов долларов до полутора миллиардов.

Сейчас Том Форд — это личный бренд.

Парфюм, одежда, аксессуары. Помимо этого, он еще и прекрасный режиссер.

Под покровом ночи (18+)

Визуал этой картины такой же шикарный, как и аромат TF for men.

Рубрику подхватывай! По субботам фильмы/сериалы выкладывай.

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    14 минут назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    отличная субботняя рубрика! 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      9 минут назад

      Владислав

      Смотрели фильм?🍿 

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Что смотрит бухгалтер? Под покровом ночи

Субботняя рекомендация на фильмы и сериалы. В 2016 году дизайнер Том Форд подарил поклонникам незаурядного кино картину «Под покровом ночи», снятую по роману писателя Остина Райта «Тони и Сьюзен».

Что смотрит бухгалтер? Под покровом ночи
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