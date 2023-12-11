Мозгонапрягатель и конкурс. Бухгалтер, отвлекись от работы и забери Клерк.Премиум!

Забыли, что такое Новогоднее чудо? Сейчас мы вам напомним!
Отвлекитесь от работы, общайтесь, поздравляйте друг друга с Наступающим (уже можно, уже пора).
Чудесный подарок Клерк.Премиум уже ждет тебя! В конце дня Дедушка Морз обязательно осчастливит одного из нас.
Кстати, задание сегодня тоже чудесное. Бескрайний простор для фантазии)))
Найдите двадцать предметов
Карманные часы
Утюг
Кисть
Кастрюля
Чайник
Очки
Лопата
Стамеска
Ножик
Шило
Стул
Вилка
Ключ
Ножницы
Катушка
Револьвер
Трубка
Рубанок
Лампочка
Яйцо
Владислав Савушкин (Д.Мороз), Управленческий учет.
Обращайтесь за советом.
Комментарии43
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Валяюсь под столом от такого задания!😅 Надо срочно еще кофейку выпить😬😂
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Вы реально считаете, что здесь можно справиться одним кофе?😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
была такая надежда, но нет, не помогло😂
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Оставь надежду, всяк взявшийся за это задание😀😀
Ирина
Лампочка и кисть теперь сюда перекочевали ?
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Скажите спасибо, что не пирог😀
Ирина
Спасибо!)))
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Я конечно требовательный😎
Но не изверг какой-нибудь😀
Ирина
И от меня спасибо, с поклоном до земли😂
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Все для вас😉 Все ради вас😀
Ирина
Ну, загнул, так загнул.... Т.Е. начертил, так начертил😱
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Есть же такая успокоительная техника😏
Рисовать круги карандашом😉
У меня просто фантазия разыгралась😀
Бух-оптимист
Вот успокоительная техника:
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Плюс-минус так и родилось сегодняшнее задание😏
Помогает?😉
Наталья СухневаБухгалтер
Хороший какой Дедушка 😁
Главный бухгалтер
Это родственник СэмюэляМорзе
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Д - доброта🤗
Е - придумайте сам😉
Д - добродушие😏
Наталья СухневаБухгалтер
к ДЕДу вопросов нет, к Морзу есть 😄
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Кстати, в Рязани реально холодат🎅
До минус 25 однако⛄
Наталья СухневаБухгалтер
Тогда логичнее не дед Морз, а дед Морж 😂.
Уж этот точно осчастливит
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Кстати, день моржа впустую прошел🤔
24 ноября...
На следующий год поставим напоминалочку😉
Главный бухгалтер
Здесь зрение хорошее нужно. А какое у бухгалтера зрение...
Ирина
Это точно. Вот смотрю - трость нашла, обрадовалась, гдядь - а в задании её нет. Так что я нашла?🤔
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Долго думал...добавлять ли, в принципе, предметы, которые надо найти в задание😏
Может и не стоило бы😉
Тогда бы Подарок самому креативному достался😀
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Фантазия нужна😉
Фантазия😀
Главный бухгалтер
С моей фантазией можно тааакое увидеть, закачаетесь!
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Не стесняйтесь😉
Озвучивайте все, что видите😀🙊
Главный бухгалтер
Доктор, да вы - извращенец!
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Ох, не мы такие...не мы😏