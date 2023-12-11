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Бухгалтеры

Мозгонапрягатель и конкурс. Бухгалтер, отвлекись от работы и забери Клерк.Премиум!

Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров и не только. Новогоднее чудо уже ждет тебя!
Мозгонапрягатель и конкурс. Бухгалтер, отвлекись от работы и забери Клерк.Премиум!
Бухенот напрягает мозг / Создатель - Владислав Савушкин // Помощник - Шедевриум

Забыли, что такое Новогоднее чудо? Сейчас мы вам напомним!

Отвлекитесь от работы, общайтесь, поздравляйте друг друга с Наступающим (уже можно, уже пора).

Чудесный подарок Клерк.Премиум уже ждет тебя! В конце дня Дедушка Морз обязательно осчастливит одного из нас.

Кстати, задание сегодня тоже чудесное. Бескрайний простор для фантазии)))

Найдите двадцать предметов

  • Карманные часы

  • Утюг

  • Кисть

  • Кастрюля

  • Чайник

  • Очки

  • Лопата

  • Стамеска

  • Ножик

  • Шило

  • Стул

  • Вилка

  • Ключ

  • Ножницы

  • Катушка

  • Револьвер

  • Трубка

  • Рубанок

  • Лампочка

  • Яйцо

Это вам не пирог))) (Для тех, кто в теме)

Владислав Савушкин (Д.Мороз), Управленческий учет.

Обращайтесь за советом.

Комментарии

43
  • Логотип nlukina
    nlukina
    46 мин

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Валяюсь под столом от такого задания!😅 Надо срочно еще кофейку выпить😬😂

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      43 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Вы реально считаете, что здесь можно справиться одним кофе?😀

      • Логотип nlukina
        nlukina
        23 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        была такая надежда, но нет,  не помогло😂

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          18 мин

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Оставь надежду, всяк взявшийся за это задание😀😀

  • Логотип IriEro
    IriEro
    42 мин

    Ирина

    Лампочка и кисть теперь сюда перекочевали ?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      41 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Скажите спасибо, что не пирог😀

      • Логотип IriEro
        IriEro
        40 мин

        Ирина

        Спасибо!)))

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          38 мин

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Я конечно требовательный😎

          Но не изверг какой-нибудь😀

      • Логотип buhkompas
        buhkompas
        39 мин

        Ирина

        И от меня спасибо, с поклоном до земли😂

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          37 мин

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Все для вас😉 Все ради вас😀

  • Логотип buhkompas
    buhkompas
    41 мин

    Ирина

    Ну, загнул, так загнул.... Т.Е. начертил, так начертил😱

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      39 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Есть же такая успокоительная техника😏

      Рисовать круги карандашом😉

      У меня просто фантазия разыгралась😀

      • Логотип Алексей Т
        Алексей Т 6 мин

        Бух-оптимист

        Вот успокоительная техника:Screenshot_2023-03-03-09-53-03-11_75983af308149822d910873fd44d54bc.jpg

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          3 мин

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Плюс-минус так и родилось сегодняшнее задание😏

          Вот успокоительная техника:

          Помогает?😉

  • Логотип Natalia S.
    Natalia S.
    38 мин

    Наталья СухневаБухгалтер

    Дедушка Морз

    Хороший какой Дедушка 😁

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 35 мин

      Главный бухгалтер

      Хороший какой Дедушка 😁

      Это родственник СэмюэляМорзе

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      34 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Д - доброта🤗

      Е - придумайте сам😉

      Д - добродушие😏

      • Логотип Natalia S.
        Natalia S.
        26 мин

        Наталья СухневаБухгалтер

        к ДЕДу вопросов нет, к Морзу есть 😄

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          24 мин

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Кстати, в Рязани реально холодат🎅

          До минус 25 однако⛄

          • Логотип Natalia S.
            Natalia S.
            15 мин

            Наталья СухневаБухгалтер

            Тогда логичнее не дед Морз, а дед Морж 😂.

            Уж этот точно осчастливит 

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              11 мин

              Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

              дед Морж

              Кстати, день моржа впустую прошел🤔

              24 ноября...

              На следующий год поставим напоминалочку😉

  • Логотип fressigran@
    fressigran@
    37 мин

    Главный бухгалтер

    Здесь зрение хорошее нужно. А какое у бухгалтера зрение...

    • Логотип buhkompas
      buhkompas
      34 мин

      Ирина

      Это точно. Вот смотрю - трость нашла, обрадовалась, гдядь - а в задании её нет. Так что я нашла?🤔

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        31 мин

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        Вот смотрю - трость нашла, обрадовалась, гдядь - а в задании её нет.

        Долго думал...добавлять ли, в принципе, предметы, которые надо найти в задание😏

        Может и не стоило бы😉

        Тогда бы Подарок самому креативному достался😀

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      33 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Фантазия нужна😉

      Фантазия😀

      • Логотип fressigran@
        fressigran@
        11 мин

        Главный бухгалтер

        С моей фантазией можно тааакое увидеть, закачаетесь!

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          8 мин

          Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

          Не стесняйтесь😉

          Озвучивайте все, что видите😀🙊

          • Логотип fressigran@
            fressigran@
            7 мин

            Главный бухгалтер

            Доктор, да вы - извращенец!

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              4 мин

              Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

              Ох, не мы такие...не мы😏

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