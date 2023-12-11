Мозгонапрягатель и конкурс. Бухгалтер, отвлекись от работы и забери Клерк.Премиум!

Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров и не только. Новогоднее чудо уже ждет тебя!

Забыли, что такое Новогоднее чудо? Сейчас мы вам напомним!

Отвлекитесь от работы, общайтесь, поздравляйте друг друга с Наступающим (уже можно, уже пора).

Чудесный подарок Клерк.Премиум уже ждет тебя! В конце дня Дедушка Морз обязательно осчастливит одного из нас.

Кстати, задание сегодня тоже чудесное. Бескрайний простор для фантазии)))

Найдите двадцать предметов Карманные часы

Утюг

Кисть

Кастрюля

Чайник

Очки

Лопата

Стамеска

Ножик

Шило

Стул

Вилка

Ключ

Ножницы

Катушка

Револьвер

Трубка

Рубанок

Лампочка

Яйцо

Это вам не пирог))) (Для тех, кто в теме)

Владислав Савушкин (Д.Мороз), Управленческий учет.

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