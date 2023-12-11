💥Двойная выгода от напряжения мозга. Пост-анонс завтрашнего конкурса

Снег, лопата и стартап. Пара мыслей о кэшфлоу

Много кто умеет чистить снег, но правильно это могут делать не только лишь все. Проблема в том, что снег выпадает неравномерно: то идёт, то не идёт. Непонятный он какой-то. (Как и вся наша жизнь).