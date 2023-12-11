💥Двойная выгода от напряжения мозга. Пост-анонс завтрашнего конкурса

Удваиваем выгоду от традиционной пятничной рубрики «Напряги мозги».
Дед Мороз — я собственной персоной, и Клерк, как главный поставщик новогодних чудес
Дарят подписку Клерк.Премиум
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
Участвуйте во всем полюбившейся рубрике «Напряги мозги» и подписка у вас в кармане. Счастливчика выберет лично Дед Мороз. Все просто, как свести баланс.
Встречаемся 08.12.23 в 11:51. Естественно, под елочкой🎄
Да случится волшебство!
Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
Комментарии3
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Коллаборация🔥 Коллеги, завтра день конкурсов! Не пропустите!
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Так легко Премиум не доставлялся еще ни кому и ни когда😎
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Согласна! Учитывая, что у нас на Клерке абсолютно все творческие личности - это действительно будет легко🏆