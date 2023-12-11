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Бухгалтеры

💥Двойная выгода от напряжения мозга. Пост-анонс завтрашнего конкурса

Отвлекитесь от рутинных задач и выиграйте Клерк.Премиум. Это что-то новенькое!
💥Двойная выгода от напряжения мозга. Пост-анонс завтрашнего конкурса
Бухенот Мороз))) Создатель - Владислав Савушкин // Помощник - Шедевриум

Удваиваем выгоду от традиционной пятничной рубрики «Напряги мозги».

Дед Мороз — я собственной персоной, и Клерк, как главный поставщик новогодних чудес

Дарят подписку Клерк.Премиум

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

Участвуйте во всем полюбившейся рубрике «Напряги мозги» и подписка у вас в кармане. Счастливчика выберет лично Дед Мороз. Все просто, как свести баланс.

Встречаемся 08.12.23 в 11:51. Естественно, под елочкой🎄

Да случится волшебство!

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.

Комментарии

3
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллаборация🔥 Коллеги, завтра день конкурсов! Не пропустите! 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      57 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Так легко Премиум не доставлялся еще ни кому и ни когда😎

      • Логотип nlukina
        nlukina
        52 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        Согласна! Учитывая,  что у нас на Клерке абсолютно все творческие личности - это действительно будет легко🏆

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