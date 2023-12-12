Как одной функцией Excel закрыть три запроса?

Дайджест бухгалтера в мире Управленческого учета и Excel /2/

= СУММПРОИЗВ(…;…) Функция-выручалочка для решения различных запросов.

Решим простую бизнес-задачу.

Дано:

Входящие данные

Необходимо найти: Выручку по всем продуктам Выручку по продуктам при условии Выручку по продукту по нескольким условиям

Все запросы можно решить одной функцией = СУММПРОИЗВ().

Несложно догадаться, что она суммирует произведения массивов данных.

#1. Выручка по всем продуктам

В формуле выбираем два диапазона - количество и цена. Готово.

1. Выручка по всем продуктам

#2. Выручка по продуктам при условии

В данном случае необходимо просто добавить условие по соответствующему столбцу.

2. Выручка по продуктам при условии

#3. Выручка по продукту Диваноптимус в регионе Север

Попробуйте сами. Можно подсмотреть в файле-помощнике.

Пример показывает возможности функции.

Ее можно использовать при анализе ФОТ с параметрами месяц/работник/должность/отработано/ставка.

Подобные задачи конечно можно решать и с помощью другого инструментария.

Если знаете, то поделитесь опытом в комментариях.

Даже котик с лапками поставил лайк. Чего же ждешь ты?

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Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel

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