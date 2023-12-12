Как одной функцией Excel закрыть три запроса?

= СУММПРОИЗВ(…;…)
Функция-выручалочка для решения различных запросов.
Решим простую бизнес-задачу.
Дано:
Необходимо найти:
Выручку по всем продуктам
Выручку по продуктам при условии
Выручку по продукту по нескольким условиям
Все запросы можно решить одной функцией = СУММПРОИЗВ().
Несложно догадаться, что она суммирует произведения массивов данных.
#1. Выручка по всем продуктам
В формуле выбираем два диапазона - количество и цена. Готово.
#2. Выручка по продуктам при условии
В данном случае необходимо просто добавить условие по соответствующему столбцу.
#3. Выручка по продукту Диваноптимус в регионе Север
Попробуйте сами. Можно подсмотреть в файле-помощнике.
Пример показывает возможности функции.
Ее можно использовать при анализе ФОТ с параметрами месяц/работник/должность/отработано/ставка.
Подобные задачи конечно можно решать и с помощью другого инструментария.
Если знаете, то поделитесь опытом в комментариях.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel
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