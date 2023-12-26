Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель

Традиционный пятничный мозгонапрягатель ждет вас. Как вам новая задачка?

Представим, что мы сидим в кафе, в котором только квадратные столы.

За один стол может сесть четыре человека.

К нам присоединились коллеги, и мы сдвинули два стола. Теперь мы сидим вшестером.

Внимание, вопрос!

Сколько столов понадобиться сдвинуть в одну линию, чтобы каждому из 34 сотрудников на корпоративе хватило мест?