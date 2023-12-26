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Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель
Корпоратив в разгаре

Представим, что мы сидим в кафе, в котором только квадратные столы.

За один стол может сесть четыре человека.

К нам присоединились коллеги, и мы сдвинули два стола. Теперь мы сидим вшестером.

Внимание, вопрос!

Сколько столов понадобиться сдвинуть в одну линию, чтобы каждому из 34 сотрудников на корпоративе хватило мест?

Корпоратив в офисе)

Комментарии

62
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Это Григорий?)))

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      56 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Это Григорий?)))

      Ага😉

      До сих пор в шоке от моих утренних маркетинговых перлов😀

      Что по картинке "Корпоратив в офисе)" скажите?😏

      • Логотип nlukina
        nlukina
        43 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        вам ответочка,  продолжение банкетной темы: вокруг одного стола 4 стула. Столы можно сдвинуть в ряд. Сколько столов нужно чтобы посадить 16 человек😁

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          41 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Ну это ж оттуда и есть😀

          Только переформатированное😁

          • Логотип nlukina
            nlukina
            32 мин

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            ага)))

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              20 мин

              Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

              Списывай. Только не точь-в-точь

              Решил так😀

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 51 мин

    Ответ сразу писать?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      50 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Да, пишите😉

      Потом спрошу, как посчитали😀

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 49 мин

        @Arhimed0 сразу написал, я согласна. Посчитать очень просто: торцевые столы по 3 человека, остальные - по 2.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          44 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          А можно и через формулу🤓

          • Логотип LIrina-1973
            LIrina-1973 40 мин

            Можно. Только зачем, если задача решается в уме?

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 28 мин

              Главный бухгалтер

              А можно и через формулу🤓

              Можно. Только зачем, если задача решается в уме?

              Так у некоторых в уме - сплошные формулы!!

          • Логотип sunflower_t
            sunflower_t 33 мин

            Татьяна

            Ну вот формула (34-2)/2, где 34- переменная (количество гостей)

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 24 мин

              Главный бухгалтер

              вот формула (34-2)/2, где 34- переменная (количество гостей)

              то есть наши посидельцы ещё и меняться будут?? гулять туда-сюда, кто-то уже ..... кто-то ещё.... , некоторые вообще только к концу подобрались....

              При таких условиях нужно заказывать ещё дополнительно 2-3... литра!

              Кстати.... а почему мы столы-то считаем?? 

              Нормальные люди при организации банкетов прежде всего считают... сколько выпить брать! 

              А столы.... со столами оно само-собой как-то образуется....

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                22 мин

                Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

                Нормальные люди при организации банкетов прежде всего считают... сколько выпить брать! 

                Это на следующую неделю было задание😀

                Чем ближе Новый год, тем актуальнее задания😀

                • Логотип Arhimed0
                  Arhimed0 13 мин

                  Главный бухгалтер

                  Это на следующую неделю было задание😀

                  Так у нас и декларации годовые только через месяц-два, а мы уже Уведомления сдаём!

                  Привычка! Всё делаем заранее!

                  Так что ... задачка даже за следующую неделю решена оказалась!

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    6 мин

                    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

                    На опережение работаем😉

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 50 мин

    Главный бухгалтер

    Ну.... если садить прямо в точечности, как по условиям задачи, то надо шышнацать, а ежели как по жизни - то пары-тройки столов будет вполне достаточно!

    И ваще - в моде всё чаще практикуется фуршет. Так что... один стол!

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 50 мин

      если садить прямо в точечности, как по условиям задачи, то надо шышнацать

      А, уже написали.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      49 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      И ваще - в моде всё чаще практикуется фуршет. Так что... один стол!

      Пускай это будет корпоратив бухгалтеров-традиционалистов🙈😀

      Может и -староверов🙊

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 43 мин

        Главный бухгалтер

        Может и -староверов🙊

        а староверам вообще столов не надо!

        Пускай это будет... Может и ....

        Ну что это ... пускай.., может...., а если...

        Условие задачки должно быть полным, оно должно описывать ВСЕ условия: что ели, что пили, как долго застолье продолжается, за столом кто: мужчины, женщины... сколько тех и этих, насколько дружественные между ними отношения.....

        Может там люди такие собрались, что каждому отдельный стол нужен! и что бы расстояние до соседнего не менее 10 метров!

        А может там кто-то и на коленочках посидеть любит...

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          39 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Столько вариантов в одном задании не распишешь🙃

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 31 мин

            Главный бухгалтер

            Столько вариантов в одном задании не распишешь🙃

            не, ну а как тогда решать задачу??

            сразу всеми способами: если так, если этак... Тогда столькими способами вообще не решишь

            А в ЗАДАНИИ не надо перебирать ВСЕ варианты: задание должно оговаривать КОНКРЕТНЫЕ необходимые при решении параметры.

            И тогда, но основании вводных данных предоставляется конкретное решение!

            А как сейчас решить можно?? Если многие необходимые для решения сведения не известны?

        • Логотип LIrina-1973
          LIrina-1973 39 мин

          Условие задачки должно быть полным, оно должно описывать ВСЕ условия: что ели, что пили, как долго застолье продолжается

          К концу застолья столов нужно будет явно меньше. Кто на коленках место найдёт, кто - под столом.

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            36 мин

            Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

            А еще возможен вариант объединения в одном кафе корпоративов нескольких компаний😉

            В таком случае вариативность исходов стремится к бесконечности😀

  • Логотип jkatulina
    jkatulina 49 мин

    16 ?

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      48 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Верно😉

      Как посчитали?🤓

      • Логотип jkatulina
        jkatulina 36 мин

        По-простому, по-рабоче-крестьянски))

        1 стол (3 чел) + 14 столов (по 2 чел) + 1 стол (3 чел)

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 34 мин

        Главный бухгалтер

        Как посчитали?🤓

        чё за фигня?? как обычно в таких случаях и считают

        Посчитал ножки, разделил на четыре!

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          28 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Посчитал ножки, разделил на четыре!

          Чьи ножки?🤔

          • Логотип sunflower_t
            sunflower_t 25 мин

            Татьяна

            В данном случае столов)) В первоисточнике коровы, вроде, были.

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 40 мин

    Татьяна

    Что-то на этой неделе все слишком просто. Мозг даже спинной не напрягся)))) 

    Мы вчера с ребенком по условию задачи стулья вдоль стен расставляли, там и то сложнее было)))

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      38 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      Куда уж мне до тех задач, которые детям сейчас задают😀

      Там не только мозг напрягать надо😀

      • Логотип jkatulina
        jkatulina 34 мин

        Был у меня один учредитель (прекрасный человек)) ), который любил позвонить неожиданно и задать неожиданный вопрос или загадать неожиданную задачу, типа про бабушек и кошечек и или что больше 1/2 или 1/3... Таким образом он удостоверялся, что мой мозг не закостенел.

        • Логотип sunflower_t
          sunflower_t 32 мин

          Татьяна

          Действительно, прекрасный человек)))

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          29 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Прекрасный человек и выдающийся руководитель😉

          Таким образом держать сотрудников в тонусе - это управленческое мастерство😎

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          25 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Такой управленческий прием надо взять за практику😎😀

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 29 мин

        Татьяна

        Там не только мозг напрягать надо

        Да, бывает и такое. В первом классе была задачка на логику. Условие сейчас уже не вспомню. Сыну задали. Я ее решила, но ребенку объяснить не смогла. Более того, не смогла объяснить мужу и своей маме потом. Напрягла всех)))

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          27 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Массовое напряжение мозга😀

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 19 мин

          Главный бухгалтер

          Сыну задали. Я ее решила, но ребенку объяснить не смогла. Более того, не смогла объяснить мужу и своей маме потом. Напрягла всех)))

          Нечто подобное как Степаненко рассказывала, про гнездо и как птички туда-сюда летали?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 21 мин

      Главный бухгалтер

      Мы вчера с ребенком по условию задачи стулья вдоль стен расставляли, там и то сложнее было)))

      неужели пришлось стены перемещать??

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 14 мин

        Татьяна

        Только стулья перемещаем))) Дано : 9 стульев, 4 стены. Расставить стулья так, чтоб около каждой стены стояло три стула.

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193
          9 мин

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Девятый стул посередине что ли?

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193
            7 мин

            ВикторияГлавный бухгалтер

            А, да , один угол пустой )). Прикольная задачка!

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 9 мин

          Главный бухгалтер

          Дано : 9 стульев, 4 стены. Расставить стулья так, чтоб около каждой стены стояло три стула.

          а сколько водки и на скольки человек? Из закуски что будет?

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            5 мин

            Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

            Детская ж задачка😏

            Сок, печеньки🍪

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 1 мин

              Главный бухгалтер

              Детская ж задачка😏

              а у Вас там дети которые уже не пьют?? 

          • Логотип sunflower_t
            sunflower_t 4 мин

            Татьяна

            Ну говорят же вам: про водку через неделю будет, ближе к НГ!

            • Логотип vladsavushkin
              vladsavushkin
              3 мин

              Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

              Не терпится😀

              Как мы можем запретить😁

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          2 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          Даааааа😏

          Пришлось порисовать даже😉

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Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил

С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании/ИП.

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