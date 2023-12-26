Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель

Представим, что мы сидим в кафе, в котором только квадратные столы.
За один стол может сесть четыре человека.
К нам присоединились коллеги, и мы сдвинули два стола. Теперь мы сидим вшестером.
Внимание, вопрос!
Представим, что мы сидим в кафе, в котором только квадратные столы.
За один стол может сесть четыре человека.
К нам присоединились коллеги, и мы сдвинули два стола. Теперь мы сидим вшестером.
Внимание, вопрос!
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Комментарии62
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Это Григорий?)))
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Ага😉
До сих пор в шоке от моих утренних маркетинговых перлов😀
Что по картинке "Корпоратив в офисе)" скажите?😏
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вам ответочка, продолжение банкетной темы: вокруг одного стола 4 стула. Столы можно сдвинуть в ряд. Сколько столов нужно чтобы посадить 16 человек😁
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Ну это ж оттуда и есть😀
Только переформатированное😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ага)))
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Решил так😀
Ответ сразу писать?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Да, пишите😉
Потом спрошу, как посчитали😀
@Arhimed0 сразу написал, я согласна. Посчитать очень просто: торцевые столы по 3 человека, остальные - по 2.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
А можно и через формулу🤓
Можно. Только зачем, если задача решается в уме?
Главный бухгалтер
Так у некоторых в уме - сплошные формулы!!
Татьяна
Ну вот формула (34-2)/2, где 34- переменная (количество гостей)
Главный бухгалтер
то есть наши посидельцы ещё и меняться будут?? гулять туда-сюда, кто-то уже ..... кто-то ещё.... , некоторые вообще только к концу подобрались....
При таких условиях нужно заказывать ещё дополнительно 2-3... литра!
Кстати.... а почему мы столы-то считаем??
Нормальные люди при организации банкетов прежде всего считают... сколько выпить брать!
А столы.... со столами оно само-собой как-то образуется....
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Это на следующую неделю было задание😀
Чем ближе Новый год, тем актуальнее задания😀
Главный бухгалтер
Так у нас и декларации годовые только через месяц-два, а мы уже Уведомления сдаём!
Привычка! Всё делаем заранее!
Так что ... задачка даже за следующую неделю решена оказалась!
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
На опережение работаем😉
Главный бухгалтер
Ну.... если садить прямо в точечности, как по условиям задачи, то надо шышнацать, а ежели как по жизни - то пары-тройки столов будет вполне достаточно!
И ваще - в моде всё чаще практикуется фуршет. Так что... один стол!
А, уже написали.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Пускай это будет корпоратив бухгалтеров-традиционалистов🙈😀
Может и -староверов🙊
Главный бухгалтер
а староверам вообще столов не надо!
Ну что это ... пускай.., может...., а если...
Условие задачки должно быть полным, оно должно описывать ВСЕ условия: что ели, что пили, как долго застолье продолжается, за столом кто: мужчины, женщины... сколько тех и этих, насколько дружественные между ними отношения.....
Может там люди такие собрались, что каждому отдельный стол нужен! и что бы расстояние до соседнего не менее 10 метров!
А может там кто-то и на коленочках посидеть любит...
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Столько вариантов в одном задании не распишешь🙃
Главный бухгалтер
не, ну а как тогда решать задачу??
сразу всеми способами: если так, если этак... Тогда столькими способами вообще не решишь
А в ЗАДАНИИ не надо перебирать ВСЕ варианты: задание должно оговаривать КОНКРЕТНЫЕ необходимые при решении параметры.
И тогда, но основании вводных данных предоставляется конкретное решение!
А как сейчас решить можно?? Если многие необходимые для решения сведения не известны?
К концу застолья столов нужно будет явно меньше. Кто на коленках место найдёт, кто - под столом.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
А еще возможен вариант объединения в одном кафе корпоративов нескольких компаний😉
В таком случае вариативность исходов стремится к бесконечности😀
16 ?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Верно😉
Как посчитали?🤓
По-простому, по-рабоче-крестьянски))
1 стол (3 чел) + 14 столов (по 2 чел) + 1 стол (3 чел)
Главный бухгалтер
чё за фигня?? как обычно в таких случаях и считают
Посчитал ножки, разделил на четыре!
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Чьи ножки?🤔
Татьяна
В данном случае столов)) В первоисточнике коровы, вроде, были.
Татьяна
Что-то на этой неделе все слишком просто. Мозг даже спинной не напрягся))))
Мы вчера с ребенком по условию задачи стулья вдоль стен расставляли, там и то сложнее было)))
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Куда уж мне до тех задач, которые детям сейчас задают😀
Там не только мозг напрягать надо😀
Был у меня один учредитель (прекрасный человек)) ), который любил позвонить неожиданно и задать неожиданный вопрос или загадать неожиданную задачу, типа про бабушек и кошечек и или что больше 1/2 или 1/3... Таким образом он удостоверялся, что мой мозг не закостенел.
Татьяна
Действительно, прекрасный человек)))
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Прекрасный человек и выдающийся руководитель😉
Таким образом держать сотрудников в тонусе - это управленческое мастерство😎
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Такой управленческий прием надо взять за практику😎😀
Татьяна
Да, бывает и такое. В первом классе была задачка на логику. Условие сейчас уже не вспомню. Сыну задали. Я ее решила, но ребенку объяснить не смогла. Более того, не смогла объяснить мужу и своей маме потом. Напрягла всех)))
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Массовое напряжение мозга😀
Главный бухгалтер
Нечто подобное как Степаненко рассказывала, про гнездо и как птички туда-сюда летали?
Главный бухгалтер
неужели пришлось стены перемещать??
Татьяна
Только стулья перемещаем))) Дано : 9 стульев, 4 стены. Расставить стулья так, чтоб около каждой стены стояло три стула.
ВикторияГлавный бухгалтер
Девятый стул посередине что ли?
ВикторияГлавный бухгалтер
А, да , один угол пустой )). Прикольная задачка!
Главный бухгалтер
а сколько водки и на скольки человек? Из закуски что будет?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Детская ж задачка😏
Сок, печеньки🍪
Главный бухгалтер
а у Вас там дети которые уже не пьют??
Татьяна
Ну говорят же вам: про водку через неделю будет, ближе к НГ!
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Не терпится😀
Как мы можем запретить😁
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Даааааа😏
Пришлось порисовать даже😉