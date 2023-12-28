Как избавиться от вредной привычки? Или приобрести полезную!

Новый год! Да еще и в понедельник! Это знак поставить перед собой цель. Например, отказаться от вредной привычки или приобрести полезную!
А чтобы вам было легче ее достичь, я подготовил практическую рекомендацию.
Метод «Молодец»
Семь букв = семь дней недели.
М / понедельник.
О / вторник.
Л / среда.
О / четверг.
Д / пятница.
Е / суббота.
Ц / воскресенье.
Записывайте по одной букве каждый день, когда вы выполняете данное себе обещание. Однако, не все так просто. Это метод для самых целеустремленных.
Вам необходимо пройти три круга:
Одна неделя /7 дней/.
Две недели подряд /14 дней подряд/.
Три недели подряд /21 день подряд/.
Следующая ступень не включает предыдущую. Всего надо выстоять 42 дня. Это минимум. Потому что самое интересное
Если вы, например, на втором круге не выполните поставленную перед собой задачу в двенадцатый день, то начинаете круг с первого дня!
А вы как думали? Никто не говорил, что будет легко.
Пробуйте изменить свою жизнь к лучшему!
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.
Обращайтесь за советом.
Комментарии4
Интересный метод.
Надо попробовать в новом году. Есть у меня одна жутко вредная привычка
Главное, что рабочий!
С цистерны кофе в день перешел всего на 3-5 чашек. В Новом году по этому методу буду уменьшать количество максимум до трех!
Удачи в борьбе)))
оо, как интересно! Забираю, спасибо!
Действенные методы перестать делать вредное. Ирина Якутенко
https://www.youtube.com/watch?v=aWnXAVEjOwQ&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE