Как избавиться от вредной привычки? Или приобрести полезную!

Новый год! Да еще и в понедельник! Это знак поставить перед собой цель. Например, отказаться от вредной привычки или приобрести полезную!

А чтобы вам было легче ее достичь, я подготовил практическую рекомендацию.

Метод «Молодец»

Семь букв = семь дней недели.

М / понедельник. О / вторник. Л / среда. О / четверг. Д / пятница. Е / суббота. Ц / воскресенье.

Записывайте по одной букве каждый день, когда вы выполняете данное себе обещание. Однако, не все так просто. Это метод для самых целеустремленных.

Вам необходимо пройти три круга:

Одна неделя /7 дней/. Две недели подряд /14 дней подряд/. Три недели подряд /21 день подряд/.

Следующая ступень не включает предыдущую. Всего надо выстоять 42 дня. Это минимум. Потому что самое интересное

Если вы, например, на втором круге не выполните поставленную перед собой задачу в двенадцатый день, то начинаете круг с первого дня!

А вы как думали? Никто не говорил, что будет легко.

Пробуйте изменить свою жизнь к лучшему!

Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.

Обращайтесь за советом.