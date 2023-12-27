Девяносто Клерканутых дней!

Первое появление и планы на 2024 год.

Три месяца на Клерке. Девяносто дней с моей первой публикации.

Отсчет веду с этой даты, хотя зарегистрировался чуть раньше. Первое появление встретили в штыки. Судя по комментариям.

Куда я попал? – подумалось мне.

Возражения отработались и дальше пошло веселее. Влиться в тусовку помогли профессиональные статьи.

Кого я обманываю? Клерком помогла стать рубрика «Напряги мозги».

В десятый раз порекомендую устраивать такие пятиминутки с сотрудниками. Много чего полезного узнаете. Управленческий совет.

Под конец года строят планы. Не буду пренебрегать традициями.

В 2024 году буду делиться с вами опытом, который получил, поднимаясь по ступеням профессионального и личностного роста.

Excel . Управленка в 1с – это круто; но «в полях» Excel необходим как воздух.

Управленческий учет . Здесь же анализ, бюджетирование и планирование.

Управление бизнесом . Бизнес – это цифры; управление бизнесом – управление персоналом.

Управление людьми . Не будем ограничиваться только персоналом.

Управление собой . Личностный рост.

Вебинары, курс. Да не будет воспринято за рекламу; возможно, в Телеге.

Надеюсь, нескучные темы. Дайте реакцию в комментариях, если темы для вас полезны.

Страницу с бухгалтерским опытом давно перевернул. Поэтому не буду играть с топовыми игроками в этой области, да еще и на их поле. Комплимент участникам.

С планами разобрались. Теперь факт.

Двадцать девять подписчиков. Надеюсь, что почитатели моего опыта. Случайных нажатий на «Подписаться» быть не должно. Подпишись, чтобы быть в моей банде-команде.

Процент дочитывания чуть больше сорока. Где-то недорабатываю. Где-то недостаточно пользы даю.

В Новом Году вы мне с этим поможете. Клерки, задавайте вопросы по темам из списка выше — разберем вдоль и поперек.

Совет уж точно дам. Хороший советник лучше любого богатства.

Слишком заумно в Новом году не будет. Мы будем напрягать мозги и креативить с удвоенной силой.

Будет весело и познавательно. В лучших традициях Клерка!

Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.

Обращайтесь за советом.