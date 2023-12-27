Девяносто Клерканутых дней!

Три месяца на Клерке. Девяносто дней с моей первой публикации.
Отсчет веду с этой даты, хотя зарегистрировался чуть раньше. Первое появление встретили в штыки. Судя по комментариям.
Куда я попал? – подумалось мне.
Возражения отработались и дальше пошло веселее. Влиться в тусовку помогли профессиональные статьи.
Кого я обманываю? Клерком помогла стать рубрика «Напряги мозги».
В десятый раз порекомендую устраивать такие пятиминутки с сотрудниками. Много чего полезного узнаете. Управленческий совет.
Под конец года строят планы. Не буду пренебрегать традициями.
В 2024 году буду делиться с вами опытом, который получил, поднимаясь по ступеням профессионального и личностного роста.
Excel. Управленка в 1с – это круто; но «в полях» Excel необходим как воздух.
Управленческий учет. Здесь же анализ, бюджетирование и планирование.
Управление бизнесом. Бизнес – это цифры; управление бизнесом – управление персоналом.
Управление людьми. Не будем ограничиваться только персоналом.
Управление собой. Личностный рост.
Вебинары, курс. Да не будет воспринято за рекламу; возможно, в Телеге.
Надеюсь, нескучные темы. Дайте реакцию в комментариях, если темы для вас полезны.
Страницу с бухгалтерским опытом давно перевернул. Поэтому не буду играть с топовыми игроками в этой области, да еще и на их поле. Комплимент участникам.
С планами разобрались. Теперь факт.
Двадцать девять подписчиков. Надеюсь, что почитатели моего опыта. Случайных нажатий на «Подписаться» быть не должно. Подпишись, чтобы быть в моей банде-команде.
Процент дочитывания чуть больше сорока. Где-то недорабатываю. Где-то недостаточно пользы даю.
В Новом Году вы мне с этим поможете. Клерки, задавайте вопросы по темам из списка выше — разберем вдоль и поперек.
Совет уж точно дам. Хороший советник лучше любого богатства.
Слишком заумно в Новом году не будет. Мы будем напрягать мозги и креативить с удвоенной силой.
Будет весело и познавательно. В лучших традициях Клерка!
Владислав Савушкин, Управленческий учет & Excel.
Обращайтесь за советом.
Комментарии1
Спасибо за картинку) ИИ упорно не хотел выводить 90 мне на картинке))