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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Предновогодний вкусный пост

Готовимся к «майонезному безумию»)))
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Что ест бухгалтер? Предновогодний вкусный пост

Сырники. Могу, умею, практикую)

Однако, история совсем не про них))

Что вы подарите или уже подарили СЕБЕ на Новый год?

Ну и сырнички оцените)))

Комментарии

5
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    Красота какая!!! Владислав, вы у нас на все руки мастер! А вы что себе подарили? Я гриль купила, уже показывала. А еще салатик и блюдо красивое новогоднее. Покажу попозже, завтра привезут. Не забудьте сфотографировать майонезной безумие до его поедания)) 1 января посту будет, будем делиться фотографиями застолья.

    • Владислав Савушкин
      Идейный вдохновитель

      Красота какая!!! Владислав, вы у нас на все руки мастер!

      Это я еще крестиком не пробовал вышивать) На машинке) (Кот Матроскин)

      А вы что себе подарили?

      Тоже уже выкладывал) Начал читать!

      Книги.jpg

      Не забудьте сфотографировать майонезной безумие до его поедания)) 1 января посту будет, будем делиться фотографиями застолья.

      Непременно)))

  • Виктория
    Главный бухгалтер

    О, сырники с ягодами! Красивое фото, как всегда. То что надо перед новым годом на завтрак.

    У меня была гранола с йогуртом и шоколадом. )

    У меня в подарках будет новая тарелочка, заказала, но она ещё не пришла. Спасибо Наталье, за идею

    IMG_20231230_105723~2.jpg
    • Владислав Савушкин
      Идейный вдохновитель

      О, сырники с ягодами! Красивое фото, как всегда. То что надо перед новым годом на завтрак.

      Сырнички тоннами поглощаю)))

      У меня была гранола с йогуртом и шоколадом. )

      Вкусняшка. Иногда практикую такие завтраки.

  • Наталья Сухнева
    Бухгалтер

    Фото сырничков отличное, сразу захотелось переместиться поближе к тарелочке.

    На завтрак у меня был омлет со шпикачками. На ужин стейк из индейки под сырно-яичной шубкой.

    К Новому Году особо не готовлюсь, в смысле еды ничего не буду делать. Не люблю стоять у плиты.

    Завтра запеку в духовке цыпленка табака в маринаде, может купим салатик, ********* и хурма есть, шампанское безалкогольное от Абрау Дюрсо купила, сладостей надарили, нам этого хватит.

    Может даже ёлку поставлю, но это пока не точно.

    Мечтаю отоспаться вволю в тишине. Надо поработать на удалёнке и почитать книжечку.

    Себе в подарок заказала мультиварку-скороварку, буду читать инструкцию и разбираться.

    Ещё нашла тач-стекло для любимого старенького телефона, которому больше 10 лет. Надеюсь стекло не подделка и телефон заработает. Будет мне щастие!

    Собираю свой драконариум.

    Как-то неожиданно начала собирать коллекцию всякой ерунды с драконами. Это мой год и они мне дарят положительные эмоции.

    В коллекции есть кулон, настенный календарь, тарелка, чашка, постельное белье, фартук , полотенца, скатёрка, подушечки-думачки, игрушка, носки, подставка для чего нибудь и монетка 10 рублей с лазерным рисунком.

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