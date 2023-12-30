Что ест бухгалтер? Предновогодний вкусный пост

Сырники. Могу, умею, практикую)
Однако, история совсем не про них))
Что вы подарите или уже подарили СЕБЕ на Новый год?
Ну и сырнички оцените)))
Сырники. Могу, умею, практикую)
Однако, история совсем не про них))
Что вы подарите или уже подарили СЕБЕ на Новый год?
Ну и сырнички оцените)))
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Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.
Комментарии5
Красота какая!!! Владислав, вы у нас на все руки мастер! А вы что себе подарили? Я гриль купила, уже показывала. А еще салатик и блюдо красивое новогоднее. Покажу попозже, завтра привезут. Не забудьте сфотографировать майонезной безумие до его поедания)) 1 января посту будет, будем делиться фотографиями застолья.
Это я еще крестиком не пробовал вышивать) На машинке) (Кот Матроскин)
Тоже уже выкладывал) Начал читать!
Непременно)))
О, сырники с ягодами! Красивое фото, как всегда. То что надо перед новым годом на завтрак.
У меня была гранола с йогуртом и шоколадом. )
У меня в подарках будет новая тарелочка, заказала, но она ещё не пришла. Спасибо Наталье, за идею
Сырнички тоннами поглощаю)))
Вкусняшка. Иногда практикую такие завтраки.
Фото сырничков отличное, сразу захотелось переместиться поближе к тарелочке.
На завтрак у меня был омлет со шпикачками. На ужин стейк из индейки под сырно-яичной шубкой.
К Новому Году особо не готовлюсь, в смысле еды ничего не буду делать. Не люблю стоять у плиты.
Завтра запеку в духовке цыпленка табака в маринаде, может купим салатик, ********* и хурма есть, шампанское безалкогольное от Абрау Дюрсо купила, сладостей надарили, нам этого хватит.
Может даже ёлку поставлю, но это пока не точно.
Мечтаю отоспаться вволю в тишине. Надо поработать на удалёнке и почитать книжечку.
Себе в подарок заказала мультиварку-скороварку, буду читать инструкцию и разбираться.
Ещё нашла тач-стекло для любимого старенького телефона, которому больше 10 лет. Надеюсь стекло не подделка и телефон заработает. Будет мне щастие!
Собираю свой драконариум.
Как-то неожиданно начала собирать коллекцию всякой ерунды с драконами. Это мой год и они мне дарят положительные эмоции.
В коллекции есть кулон, настенный календарь, тарелка, чашка, постельное белье, фартук , полотенца, скатёрка, подушечки-думачки, игрушка, носки, подставка для чего нибудь и монетка 10 рублей с лазерным рисунком.