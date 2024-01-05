Базовые инструменты для оценки бизнеса

Ликвидность — способность актива конвертироваться в деньги.
Этот показатель отражает Платежеспособность предприятия. Сможет ли организация погасить свои текущие обязательств и за счет чего. Ликвидность определяют как отношение активов к текущим обязательствам: кредиторка и краткосрочные кредиты (КО).
Текущая ликвидность = оборотные активы/КО. Нормальное значение должно быть в пределах от 1 до 2.
Быстрая ликвидность = (деньги+дебиторка до года)/КО. Норма - 0,7-1.
Абсолютная ликвидность = деньги/КО. Норма - 0,2.
За счет чего предприятие способно погасить свои долги станет понятно после определения всех трех видов ликвидности.
Рентабельность — насколько эффективно предприятие использует свои ресурсы или управляет своей деятельностью.
Для того, чтобы определить рентабельность необходимо чистую прибыль разделить на анализируемые показатель.
ROS - return on sales - Рентабельность продаж =ЧП/Выручка. Сколько копеек чистой прибыли содержится в одном рубле выручки.
ROE - return on equity - рентабельность собственного капитала.
ROI - return on investment - рентабельность инвестиций.
Оборачиваемость помогает эффективно управлять активами предприятия, товарным ассортиментом и осуществлять планирование.
Коэффициент оборачиваемости = продажи/средний товарный запас.
К.оборачиваемости показывает количество оборотов актива. В динамике можно использовать для контроля спроса на товар.
Оборачиваемость = дни/к.оборачиваемости
Этот показатель показывает за сколько дней к вам должны вернуться деньги. Закупили-произвели-продали-получили деньги. Контроль этой цепочки. Сравните с оборачиваемостью дебиторки.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет
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