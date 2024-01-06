Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Бутербродный день. Кто со мной?
На завтрак чиабатта с рыбкой. Чиабатту слегка подогреваю или в микроволновке или на сковороде.
В обед повторю бургеры с индейкой. Осталось вспомнить что это за булочки…
Бутербродный день. Кто со мной?
На завтрак чиабатта с рыбкой. Чиабатту слегка подогреваю или в микроволновке или на сковороде.
В обед повторю бургеры с индейкой. Осталось вспомнить что это за булочки…
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