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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Калькуэндвич или Бухтерброд. Как назовем это чудо?
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Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Бутербродный день. Кто со мной?

Завтрак

На завтрак чиабатта с рыбкой. Чиабатту слегка подогреваю или в микроволновке или на сковороде.

В обед повторю бургеры с индейкой. Осталось вспомнить что это за булочки…

Обед

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Онлайн-кассы

В чеке ККТ обязательно должна быть мера количества

С 09.11.2023 при формировании кассового чека реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108) является обязательным для его передачи в электронной форме кассового чека.

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Иностранные работники

Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты

Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ актуализирует список профессий, на которые не требуется получение квоты при оформлении иностранных граждан. Таким образом Минтруд России стимулирует приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.

Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты
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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Калькуэндвич или Бухтерброд. Как назовем это чудо?

Что ест бухгалтер? Субботнее меню
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Выбор системы налогообложения

Какой режим налогообложения в 2024 году могут выбрать ИП и ООО

Неправильно выбранный режим может стать препятствием для развития бизнеса. Излишняя налоговая нагрузка и ограничения в деятельности сведут на нет любую успешную бизнес-идею. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов, плюсы и минусы различных систем. Разберемся, из чего выбирать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Проверка контрагентов

Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков

Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.

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Отчетность в СФР

✅ С 2024 года поменялась форма ЕФС-1: обзор изменений

С 01.01.2024 признается утратившим силу приказ с действующей сейчас формой ЕФС-1 и вступает в силу новый приказ с новой формой.

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Чем занимаются бухгалтеры на новогодних праздниках?

Помогите сделать исследование более точным.

Чем занимаются бухгалтеры на новогодних праздниках?
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Записи вебинаров

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Бесплатно с Отчетность

Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовое право

Проблема определения статуса матери-одиночки в трудовых отношениях

Матери-одиночки относятся к одной из категорий работников, имеющих преференции в трудовой сфере. К примеру, их, при определенных условиях, нельзя уволить по сокращению штата по п. 2 ст. 81 ТК.

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Обзоры для бухгалтера

За что ИП оштрафуют в 2024 году

Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
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1,4 тыс.
Отчетность

Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 г. Список отчетности для ИП и организаций

Сроки и виды отчетности организаций и ИП, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), УСН, ЕСХН.

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Бухгалтеры

Напряги мозги. Нестандартное задание

Бухгалтер, давай возобновлять мозговую активность. Сегодня необычное задание. Ассоциации...

Напряги мозги. Нестандартное задание
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Самозанятые

Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий

Причины расторжения договора с самозанятым могут быть разные: решение одной из сторон, некачественное выполнение обязательств или непредвиденные обстоятельства. Разберем, как расторгнуть договор с самозанятым и что нужно при этом учесть.

Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий
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Ведение управленческого учета

Базовые инструменты для оценки бизнеса

Чтобы оперативно провести оценку бизнеса достаточно определить ликвидность, рентабельность продаж и оборачиваемость основных товарных групп. Давайте освежим в памяти эти понятия. Тезисно.

Базовые инструменты для оценки бизнеса
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Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 8

Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Восьмой месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 8
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Красный уголок бухгалтера

Как отразить штрафы по договору в 1С на примере Валдберриз?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отразить «штрафы согласно договора» в 1С (акте поступления услуг Валдберриз). Какие действия, проводки? Спасибо заранее.

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Красный уголок бухгалтера
Уведомление по ЕНП

Какие последствия от неотправленного уведомления по НДФЛ?

Здравствуйте! Очень накосячила. 29 декабря не отправила уведомление по НДФЛ за период с 23.12. по 31.12. Зарплата выплачена 29.12, на ЕНС сумма НДФЛ перечислена в тот же день. Последствия какие? Теперь у нас на ЕНС всё криво ляжет?((( В ЛК зайти пока не могу.

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IVK.Group
ВЭД

До 30 января организации и ИП должны отчитаться о счетах в зарубежных банках

До 30 января 2024 года организации и ИП обязаны отчитаться о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках за 4-й квартал 2023 года.

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КСК ГРУПП
УСН

Если фирма потеряла право на УСН в середине года

Утрата права на применение спецрежима в виде УСН повлечет за собой автоматический переход на общую систему налогообложения (ОСН), необходимость отправки уведомления по ф. 26.2-2, уплаты итогового налога за «упрощенный» период и подачи декларации.

Если фирма потеряла право на УСН в середине года
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Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Самозанятые теперь могут получить максимальное пособие по безработице

Закон от 12.12.2023 года № 565-фз «О занятости населения в РФ» предусмотрел такую возможность.

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