Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Калькуэндвич или Бухтерброд. Как назовем это чудо?

Бутербродный день. Кто со мной?

Завтрак

На завтрак чиабатта с рыбкой. Чиабатту слегка подогреваю или в микроволновке или на сковороде.

В обед повторю бургеры с индейкой. Осталось вспомнить что это за булочки…