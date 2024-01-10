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Бухгалтеры

Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера

Вспомнить всё. Ты уже включился в рабочий процесс? Если еще нет, то вот тебе заряд энергии для активизации умственной активности!
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Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера

Викторина «Вспомнить всё». Сможешь ответить правильно на пять вопросов Ответы будут сегодня в 15-00. Не пропусти.

Если адрес ячейки в Excel выглядит так - D$12, то:

  1. столбец D зафиксирован

  2. это обычный адрес ячейки

  3. зафиксирован номер строки 12

Жидкий финансовый показатель, характеризующий платежеспособность предприятия — это

  1. оборачиваемость

  2. рентабельность

  3. ликвидность

Excel. Быстрая команда для установки Фильтра

  1. Ctrl+Shift+L

  2. Ctrl+Alt+L

  3. Ctrl+L

ROE — это рентабельность …

  1. продаж

  2. капитала

  3. инвестиций

Товарный запас

В декабре 2023 года продажи товара осуществлялись каждый день и составили 545 единиц. Остатки на начало и конец месяца — 20 и 23 единицы соответственно. Определите товарный запас в днях на конец месяца.

  1. 1,3

  2. 2,3

  3. 3,3

••• •••

Как вам формат викторины? Будем продолжать?

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.

Комментарии

9
  • Наталья Сухнева
    Бухгалтер

    Доброе утро!

    1-4 знаю без подсказок. Правда словосочетание "жидкий финансовый показатель" мне не встречалось.

    Пятый вопрос не знаю. Надо думать, считать, нет ни времени ни желания).

    • Владислав Савушкин
      Идейный вдохновитель

      Наталья, приветствую!

      1-4 знаю без подсказок.

      Отличный результат.

      Правда словосочетание "жидкий финансовый показатель" мне не встречалось.

      Это завуалированная подсказка)))

      Пятый вопрос не знаю. Надо думать, считать, нет ни времени ни желания).

      Вот так вот. На самом интересном месте)

      Включились в работу?)

      • Наталья Сухнева
        Бухгалтер

        Включились в работу?)

        Да, многозадачность какая-то. Надо всё и сразу.

        Начала уже 7-ого числа на удалёнке потихоньку готовиться. Банк раскидать, первичку разнести, оборотки поставщиков, покупателей проверить, выгруженные документы с ЭЦП сверить на наличие или отсутствие этих самых ЭЦП. Вот вчера обнаружила документы. выставленные на одно ИП, а подписанные другим ИП. И все молчат, с обеих сторон. Никто не обратил внимания.

        • Владислав Савушкин
          Идейный вдохновитель

          Вот это список дел! Реальная многозадачность.

          Вот вчера обнаружила документы. выставленные на одно ИП, а подписанные другим ИП. И все молчат, с обеих сторон. Никто не обратил внимания.

          Вот так вот. Чтобы они делали без вашего профессионализма?)))

  • Вита Петрова

    Не поверите, это мой больной мозоль и ему столько лет, сколько существует Еxcel - каждый раз, когда нужно ячейке задать абсолютный адрес, я путаюсь в какое место ставить этот доллар, каждый раз перепроверяю себя((( Вариант 3, но не уверена. Странная субстанция память)

    • Владислав Савушкин
      Идейный вдохновитель

      каждый раз, когда нужно ячейке задать абсолютный адрес, я путаюсь в какое место ставить этот доллар, каждый раз перепроверяю себя(((

      Обычно на самых простых моментах сыпимся. Сам иногда мимо луплю)

      Вариант 3, но не уверена.

      В 15-00 будут ответы. Не пропустите)

      • Вита Петрова

        Вернусь к феномену памяти. Представляете с какой скоростью работает новый винчестер, а с какой заполненный на 99 процентов? Вы не читали, есть такие исследования относительно человеческой памяти? Иногда хочется кричать на митинге - не засоряйте смолоду свою память, информации очень много, лишней информации, которая как мусор хранится в памяти и в старости мешает адекватно мыслить.

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