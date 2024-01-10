Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера

Вспомнить всё. Ты уже включился в рабочий процесс? Если еще нет, то вот тебе заряд энергии для активизации умственной активности!

Викторина «Вспомнить всё». Сможешь ответить правильно на пять вопросов Ответы будут сегодня в 15-00. Не пропусти.

Если адрес ячейки в Excel выглядит так - D$12, то:

столбец D зафиксирован это обычный адрес ячейки зафиксирован номер строки 12

Жидкий финансовый показатель, характеризующий платежеспособность предприятия — это

оборачиваемость рентабельность ликвидность

Excel. Быстрая команда для установки Фильтра

Ctrl+Shift+L Ctrl+Alt+L Ctrl+L

ROE — это рентабельность …

продаж капитала инвестиций

Товарный запас

В декабре 2023 года продажи товара осуществлялись каждый день и составили 545 единиц. Остатки на начало и конец месяца — 20 и 23 единицы соответственно. Определите товарный запас в днях на конец месяца.

1,3 2,3 3,3

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Как вам формат викторины? Будем продолжать?

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.