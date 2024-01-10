Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера

Викторина «Вспомнить всё». Сможешь ответить правильно на пять вопросов Ответы будут сегодня в 15-00. Не пропусти.
Если адрес ячейки в Excel выглядит так - D$12, то:
столбец D зафиксирован
это обычный адрес ячейки
зафиксирован номер строки 12
Жидкий финансовый показатель, характеризующий платежеспособность предприятия — это
оборачиваемость
рентабельность
ликвидность
Excel. Быстрая команда для установки Фильтра
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Alt+L
Ctrl+L
ROE — это рентабельность …
продаж
капитала
инвестиций
Товарный запас
В декабре 2023 года продажи товара осуществлялись каждый день и составили 545 единиц. Остатки на начало и конец месяца — 20 и 23 единицы соответственно. Определите товарный запас в днях на конец месяца.
1,3
2,3
3,3
••• •••
Как вам формат викторины? Будем продолжать?
Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
Комментарии9
коллеги, подключайтесь!
Немного перефразирую.
Даже картинка намекает)))
Доброе утро!
1-4 знаю без подсказок. Правда словосочетание "жидкий финансовый показатель" мне не встречалось.
Пятый вопрос не знаю. Надо думать, считать, нет ни времени ни желания).
Наталья, приветствую!
Отличный результат.
Это завуалированная подсказка)))
Вот так вот. На самом интересном месте)
Включились в работу?)
Да, многозадачность какая-то. Надо всё и сразу.
Начала уже 7-ого числа на удалёнке потихоньку готовиться. Банк раскидать, первичку разнести, оборотки поставщиков, покупателей проверить, выгруженные документы с ЭЦП сверить на наличие или отсутствие этих самых ЭЦП. Вот вчера обнаружила документы. выставленные на одно ИП, а подписанные другим ИП. И все молчат, с обеих сторон. Никто не обратил внимания.
Вот это список дел! Реальная многозадачность.
Вот так вот. Чтобы они делали без вашего профессионализма?)))
Не поверите, это мой больной мозоль и ему столько лет, сколько существует Еxcel - каждый раз, когда нужно ячейке задать абсолютный адрес, я путаюсь в какое место ставить этот доллар, каждый раз перепроверяю себя((( Вариант 3, но не уверена. Странная субстанция память)
Обычно на самых простых моментах сыпимся. Сам иногда мимо луплю)
В 15-00 будут ответы. Не пропустите)
Вернусь к феномену памяти. Представляете с какой скоростью работает новый винчестер, а с какой заполненный на 99 процентов? Вы не читали, есть такие исследования относительно человеческой памяти? Иногда хочется кричать на митинге - не засоряйте смолоду свою память, информации очень много, лишней информации, которая как мусор хранится в памяти и в старости мешает адекватно мыслить.