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Бухгалтеры

Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель

Бухгалтер, отвлекись от первых рабочих дней и напряги мозги.
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Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель

Замените буквы A, Б, В, Г, Д, Е на цифры 3, 4, 6, 7, 8, 9.

Цифры на каждой из пяти прямых не должны повторяться, а их сумма должна быть одинаковой на каждой прямой.

Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.

Комментарии

15
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Красный уголок бухгалтера

Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?

4
Банки

Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

18
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Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента. 

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Экономика России

Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается

Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.

40
Трудовые отношения

Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам такси в ночное время

Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

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vladsavushkin
Бухгалтеры

Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель

Бухгалтер, отвлекись от первых рабочих дней и напряги мозги.

Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель
15
176
Декретный отпуск

Чтобы работать и получать пособие по уходу за ребенком, нужно выйти из отпуска по уходу

С 2024 года поменялись правила выплаты пособия по уходу за ребенком работающим женщинам. Теперь нельзя одновременно и работать неполный день, и быть в отпуске по уходу.

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Записи вебинаров

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Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику

Работодатель возмещает сотруднику расходы, которые связаны с выполнением служебных обязательств в командировке. Командировочные расходы включают оплату транспорта, аренды жилья, суточные. Кроме того, на основании ст. 167 ТК работнику нужно выплатить средний заработок за то время, когда он находился в деловой поездке.

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику
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Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам

С 1 марта 2024 года увеличиваются требования к размеру заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). По новому закону минимальная зарплата для ВКС составит не менее 750 000 рублей до вычета налога за один квартал (то есть минимум 250 000 рублей в месяц вместо нынешних 167 000 рублей в месяц).

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам
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Трудовые проверки

Минтруд установил новые индикаторы риска для внеплановых проверок

Работодателей будут проверять, если средний размер оплаты труда сотрудника ниже МРОТ и если компания сокращает взносы в СФР на 50% без кадровых изменений.

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Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов

Разбираем на примерах из практики, с какими последствиями могут столкнуться компании, которые нарушили закон о персональных данных. Также рассказали, какие действия следует предпринять при утечке персональных данных: когда сообщать в Роскомнадзор, а когда — в ФСБ.

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов
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Маркировка товаров

Маркировка в 2024 году: новые категории товаров и новые эксперименты

В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Налоги, взносы, пошлины

Уплата налогов и взносов в 2024 году. Что учесть?

С 1 января 2024 года действуют новые правила перечисления налогов и страховых взносов в ИФНС.

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Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. 22 января в 11:00 мск!

Узнайте какие есть варианты последствий налоговой проверки и как подготовиться самому и компании к последствиям.

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Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Учет расходов

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 25 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»
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Волынец Гульнара
НДФЛ

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года

Пройдемся по значимым изменениям в зарплатных налогах, которые нужно учитывать еще вчера)))

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года
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Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?

Как думаете, стоит ли биться за любой контракт? Стоит ли прогибаться по цене относительно суммы зарплаты дворника, который работает целый день? Как вести дальнейшие переговоры?

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?
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Инвестиции

Минфин собирается привлечь частные инвестиции на 40 трлн рублей

Чтобы инвестиции стали популярными у населения, государство упростит покупку ценных бумаг и освободит от налогов долгосрочные финансовые вложения.

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Логотип Астрал
Астрал
Ведение документооборота

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной

Документ, называемый товарно-транспортной накладной (ТТН), оформляется в процессе грузоперевозок и включает в себя всю информацию о грузе и его транспортировке. Расскажем, кто и при каких обстоятельствах должен работать с данным документом, как выглядит стандартный бланк ТТН и как правильно заполнить все необходимые реквизиты.

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной
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Логотип Астрал
Астрал
6-НДФЛ

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом

С отчетности за первый квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме. Разберем, что изменилось в этом отчете и как это отразится на порядке его заполнения.

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
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