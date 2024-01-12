Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель

Замените буквы A, Б, В, Г, Д, Е на цифры 3, 4, 6, 7, 8, 9.
Цифры на каждой из пяти прямых не должны повторяться, а их сумма должна быть одинаковой на каждой прямой.
Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
Замените буквы A, Б, В, Г, Д, Е на цифры 3, 4, 6, 7, 8, 9.
Цифры на каждой из пяти прямых не должны повторяться, а их сумма должна быть одинаковой на каждой прямой.
Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?
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Комментарии15
Владислав, в первую рабочую неделю можно было бы и полегче задачку)))
Полегче Викторина была) 12ое число уже! Включение на максимум!!!
не даете людям в себя прийти, салаты переварены, но мозг все еще в полуотключке))
Жестить - это по-нашему)))
Картинка на сто процентов с меня срисована) Мозги и гантели)))
заняло пару минут... ответ пока писать не буду, пусть остальные расслабятся)
Отлично!
Кто-нибудь напишет наверняка. Включились в рабочий процесс?)))
да я уже почти все отчеты по своим 5 фирмам + 1 ип сдала. которые по сроку 25. ну кроме ндс)
Вот это вы молодец!
На десерт оставили?)))
Да) один поставщик чуть позже, числа 15 последнюю с/ф выставляет просто. Хотя отчет готов ;-) я люблю свою работу ))
Нечасто такое встретишь. Класс!
Кто еще любит свою работу? Отзовитесь)
Собрала ))
Прекрасно! А говорят, что:
Клерки уже во всю включились в рабочий процесс)))