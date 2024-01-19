🧠 Всех с пятницей! Напряжем мозги?

Ты готовишь рагу?
Или может быть рататуй?
Мой совет — добавляй везде чесноку.
А стихи на грани фола рифмуй.
В преддверии рубрики «Что ест бухгалтер?» предлагаю найти все продукты для кулинарного шедевра.
За сколько справились с заданием?
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Комментарии2
Ох…
Это очень сложно!
Часто пишут, что Легко, легко. Вот и повышаю градус😀 Напрягаем мозги и все получится😉