🧠Пятница! Ваши мозги будут рады напряжению

Коллеги, вашему вниманию предоставляется 49 пост всеми любимого экспертного блога! Это значит, что следующий пост будет пятидесятый. юбилейный! О чем написать? Предлагайте темы в комментариях:
Управленческий учет. Здесь же анализ, бюджетирование и планирование.
Управление бизнесом. Бизнес — это цифры; управление бизнесом — управление персоналом.
Управление людьми. Не будем ограничиваться только персоналом.
Управление собой. Личностный рост.
Теперь задание!
Фигура под каким номером должна заменить знак вопроса?
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Сделаем сегодня 50 подписчиков?
Комментарии10
О! Я первая сегодня! Мой ответ № 5!
Очень-очень близко😏Но нет😉Какая логика была?
Номер 2. Должно быть 10 фигур и не повторяться.
Неа)))
Вы имеете ввиду фигуры не должны повторяться?
Колеблюсь между 9 и 10
Совет) Это не те цифры, между которыми стоит колебаться в этом примере)))