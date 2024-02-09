🧠 Докажи, что ты умнее вьетнамского школьника. Пятничный мозгонапрягатель

Оплачивать ли 23 февраля при расчете отпускных?

Здравствуйте! Сотрудник написал заявление на отпуск с 15 февраля по 28 февраля. Праздничный день 23 февраля, я ему за 13 дней отпускные оплачиваю (за 23 не плачу?) И у него получается останется не 14 дней отпуска, а 15 дней, которые я оплачу когда он в след.раз в отпуск пойдет ? Все верно?