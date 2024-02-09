🧠 Докажи, что ты умнее вьетнамского школьника. Пятничный мозгонапрягатель

В интернете ходят легенды, что вьетнамские школьники справляются с этой задачей за 21 секунду. Я только 21 минуту пытался понять, что здесь происходит)))
Необходимо получить ответ 66. Для это заполните пустые квадратики числами от 1 до 9. Числа не должны повторяться.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии5
эээ... не возьмут меня во вьетнамскую школу)))
Мозговите там ребята😀
В интернете ходят легенды, что вьетнамские школьники справляются с этой задачей за 21 секунду.
брЭшут
9 неизвестных числа - на подбор и написание каждого по 2,6 секунды !
А они ответ проверяют вообще?
нужно выполнить математические действия с 13-ю цифрами! И скорее всего не один раз
и всё за 21 секунду?...
Не исключено😏 Это усредненный показатель скорее всего. Некоторые за 32 секунды справляются😉
фсё равно - брЭшутЬ !