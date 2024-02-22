🧠Мозгонапрягатель. Неожиданно в четверг

Все очень просто😏 Необходимо для каждого набора цифр получить ответ шесть. Складывайте или умножайте, вычитайте или делите, логарифмируйте или возводите в степень. Синусы, косинусы и скобки тоже сгодятся.

Ну ладно, многовато подсказок уже. Дерзайте! В интернет не подглядывайте.

0 0 0=6

1 1 1=6

2 2 2=6

3 3 3=6

4 4 4=6

5 5 5=6

6 6 6=6

7 7 7=6

8 8 8=6

9 9 9=6

10 10 10=6

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.