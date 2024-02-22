🧠Мозгонапрягатель. Неожиданно в четверг

Все очень просто😏 Необходимо для каждого набора цифр получить ответ шесть. Складывайте или умножайте, вычитайте или делите, логарифмируйте или возводите в степень. Синусы, косинусы и скобки тоже сгодятся.
Ну ладно, многовато подсказок уже. Дерзайте! В интернет не подглядывайте.
0 0 0=6
1 1 1=6
2 2 2=6
3 3 3=6
4 4 4=6
5 5 5=6
6 6 6=6
7 7 7=6
8 8 8=6
9 9 9=6
10 10 10=6
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии5
Я бы сказала: ожидаемо в четверг))))
Ожидаемый элемент неожиданности получился😀
пп 3,4 и 7 делаются на одном дыхании. Над остальным стоит поразмышлять. Хорошо выходные длинные😅
На это и был расчет😉
и правда, будет чем занять мужчин в праздник) вот первое с нулем, это ж возможно ли?)