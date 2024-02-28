✅Как сделать красивую таблицу в Excel? +100500 к профессионализму

Как таблицу оформишь, так она и поплывет😀
Выравнивание
Снизить информативность таблицы могут прилипшие к границам ячейки цифры. Давайте произведем выравнивание текста внутри ячейки по середине.
Лево - Право
Следующим шагом необходимо выровнять первый столбец по левому краю, остальные - по правому. Такое оформление воспринимается гораздо легче, чем данные по середине.
Шапка
Необходимо понимать о чем речь в таблице и куда смотреть. Для этого выделяем шапку таблицы жирным шрифтом. Можно сделать текст белым и цветную заливку. При наличии цветного принтера такой вариант смотрится очень выигрышно.
Формат ячеек
Множество слепленных цифр сложно воспринимаются. Для того чтобы повысить информативность данных необходимо изменить формат. Рекомендую разделять группы разрядов и не оставлять знаки после запятой. Если того не требует ситуация. Например, два знака после запятой не несут абсолютно никакой смысловой нагрузки при работе с миллионами.
Границы таблицы
Завершим профессиональное оформление таблицы классным приемом. Сетки в примере отвлекают внимание от главного. От данных. Заменим границы таблицы.
О вкусах не будем спорить. Давайте лучше проголосуем в комментах. Какой вариант Вам нравится больше 1 или 2
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
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