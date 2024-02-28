✅Как сделать красивую таблицу в Excel? +100500 к профессионализму

Содержание важнее формы. Однако, наполнение в красивой упаковке легче воспринимается. А создатель табличного шедевра сразу прибавляет +100500 к своему профессионализму. Попробуйте один из вариантов профессионального оформления таблицы. Забирайте в Избранное.

Как таблицу оформишь, так она и поплывет😀

Выравнивание

Снизить информативность таблицы могут прилипшие к границам ячейки цифры. Давайте произведем выравнивание текста внутри ячейки по середине.

Лево - Право

Следующим шагом необходимо выровнять первый столбец по левому краю, остальные - по правому. Такое оформление воспринимается гораздо легче, чем данные по середине.

Шапка

Необходимо понимать о чем речь в таблице и куда смотреть. Для этого выделяем шапку таблицы жирным шрифтом. Можно сделать текст белым и цветную заливку. При наличии цветного принтера такой вариант смотрится очень выигрышно.

Смотрится солидно и профессионально. Синий цвет помогает сконцентрироваться и настроиться на работу.

Формат ячеек

Множество слепленных цифр сложно воспринимаются. Для того чтобы повысить информативность данных необходимо изменить формат. Рекомендую разделять группы разрядов и не оставлять знаки после запятой. Если того не требует ситуация. Например, два знака после запятой не несут абсолютно никакой смысловой нагрузки при работе с миллионами.

Выделяете данные и правой кнопкой мыши вызываете меню, в котором выбираете Формат ячеек.

Границы таблицы

Завершим профессиональное оформление таблицы классным приемом. Сетки в примере отвлекают внимание от главного. От данных. Заменим границы таблицы.

Такие границы не отвлекают внимание от главного и классно смотрятся в напечатанном листе.

О вкусах не будем спорить. Давайте лучше проголосуем в комментах. Какой вариант Вам нравится больше 1 или 2

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.