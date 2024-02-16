🧠Пятница пришла — неделя прошла! Мозгонапрягатель для бухгалтеров

Сегодня несложная задачка. Справиться должны все и быстро… Разминка для следующей пятницы)
Возраст корабля сейчас в два раза больше, чем возраст его двигателя тогда, когда возраст корабля был равен возрасту двигателя сейчас. Найдите отношение возраста двигателя сейчас к возрасту корабля сейчас.
К следующей пятнице освежите в памяти математические действия и символы. Чтобы не пропустить реальный мозгонапрягатель действуй по инструкции: Поставь 🧡 и Подпишись
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии7
Неужели я первая решила? Первый раз такое!
Поздравляю🚀
Обратите внимание😉
Доброго дня!
Проходила мимо, зашла поприветствовать!
Математика не моё, поэтому пошла дальше, изучать формулы Excel и работать работу.
Наталья, приветствую!
Если что - обращайтесь за советом😉
3/4
Легко, легко) Условие может немного испугать. Хотя, бухгалтеры еще и не такие условия видали😀
Ну... я сначала запуталась в своих иксах, игреках, что к чему отношение ))
Я бы не сказала, что это прямо так легко