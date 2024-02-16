🧠Пятница пришла — неделя прошла! Мозгонапрягатель для бухгалтеров

Традиционный мозгонапрягатель для бухгалтеров. Сейчас готовы? Тогда будьте внимательны.

Сегодня несложная задачка. Справиться должны все и быстро… Разминка для следующей пятницы)

Возраст корабля сейчас в два раза больше, чем возраст его двигателя тогда, когда возраст корабля был равен возрасту двигателя сейчас. Найдите отношение возраста двигателя сейчас к возрасту корабля сейчас.

Это я после того, как прочитал задание)))

К следующей пятнице освежите в памяти математические действия и символы. Чтобы не пропустить реальный мозгонапрягатель действуй по инструкции: Поставь 🧡 и Подпишись

Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.