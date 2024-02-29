⭐️Конкурентные преимущества бизнеса. Пост-размышление

В споре рождается истина, в конкурентной среде растет бизнес. Чтобы вырасти большим и сильным бизнесу необходимы преимущества перед конкурентами. Помимо внутренних преимуществ стоит обратить внимание на внутренние. Тем более они связаны между собо. Как? Сейчас узнаете.

Пост-размышление на тему…

У бизнеса есть два конкурентных преимущества: внешнее и внутреннее.

Внешнее представляет собой продукт. Делай полезный, доступный продукт; оказывай качественный сервис и все будет огонь. Сметешь всех на своем бизнес-пути.

Внутреннее — это то, что происходит внутри организации. Внутрифирменные бизнес-процессы — это внутреннее конкурентное преимущество.

Их можно связать формулой k=V/W

k — конкурентная энергия бизнеса;

V — внешнее конкурентное преимущество (продукт; работа над его качеством и позиционированием на рынке);

W — внутренние бизнес-процессы (время, затраченное на их организацию и систематизацию).

Выразим k в корпусах, на которые бизнес опережает конкурентов под управлением менеджмента. Или отстает без такового. А так как во времени мы всегда ограничены, то на V и W в день доступна только одна единица времени. Для кого-то час, а для кого-то — 20 часов.

Например, на систематизацию внутренних процессов тратится 0,1 единицы времени. Тогда на работу над продуктом остается 0,9 единиц и конкурентная энергия будет равна 9 корпусам. Круто! Твой бизнес на 9 корпусов впереди конкурентов.

Однако, на практике часто бывает, что на тушение внутренних пожаров расходуется около 30% времени. Зачастую, даже не замечая этого. Ну и на V (внешнее преимущество) остается 0,7 единиц. В итоге конкурентная энергия бизнеса равна k=2,3 корпуса.

Всего на 20% больше времени стало расходоваться на тушение внутренних пожаров, а конкуренты подобрались к тебе почти на 7 корпусов.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.