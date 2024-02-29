⭐️Конкурентные преимущества бизнеса. Пост-размышление

Пост-размышление на тему…
У бизнеса есть два конкурентных преимущества: внешнее и внутреннее.
Внешнее представляет собой продукт. Делай полезный, доступный продукт; оказывай качественный сервис и все будет огонь. Сметешь всех на своем бизнес-пути.
Внутреннее — это то, что происходит внутри организации. Внутрифирменные бизнес-процессы — это внутреннее конкурентное преимущество.
Их можно связать формулой k=V/W
k — конкурентная энергия бизнеса;
V — внешнее конкурентное преимущество (продукт; работа над его качеством и позиционированием на рынке);
W — внутренние бизнес-процессы (время, затраченное на их организацию и систематизацию).
Выразим k в корпусах, на которые бизнес опережает конкурентов под управлением менеджмента. Или отстает без такового. А так как во времени мы всегда ограничены, то на V и W в день доступна только одна единица времени. Для кого-то час, а для кого-то — 20 часов.
Например, на систематизацию внутренних процессов тратится 0,1 единицы времени. Тогда на работу над продуктом остается 0,9 единиц и конкурентная энергия будет равна 9 корпусам. Круто! Твой бизнес на 9 корпусов впереди конкурентов.
Однако, на практике часто бывает, что на тушение внутренних пожаров расходуется около 30% времени. Зачастую, даже не замечая этого. Ну и на V (внешнее преимущество) остается 0,7 единиц. В итоге конкурентная энергия бизнеса равна k=2,3 корпуса.
Всего на 20% больше времени стало расходоваться на тушение внутренних пожаров, а конкуренты подобрались к тебе почти на 7 корпусов.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
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