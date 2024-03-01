🧠Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров. 101 далматинец

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы КЭДО начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества КЭДО и какие решения есть на рынке.