🧠Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров. 101 далматинец

Найдите предметы на картинке с собачками🐾
Лайк 🧡 и подписка на автора помогают напрягать мозг с удвоенной силой.
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Найдите предметы на картинке с собачками🐾
Лайк 🧡 и подписка на автора помогают напрягать мозг с удвоенной силой.
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
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Комментарии26
Класс! Нашла все, кроме косточки
Есть над чем работать😉
И косточку тоже, хотя она хорошо пряталась.))
Прошерстите правую нижнюю четверть
Спасибо! Сразу нашла!
а что там делает котик?)))
Без котика это было не так актуально - Ми-ми-мишность картинки зашкаливает🙂
Сегодня на лайте задание😉А то что-то последнее время считали всего много😏