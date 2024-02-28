🪡 Бизнес на иголках. Колючая история Рязанского предпринимательства

Без чего невозможно представить всю текстильную промышленность? Без мелочи. Без иголки. Давайте ненадолго переместимся в те времена, когда одно предприятие Рязанской губернии обеспечивало игольными изделиями не только всю Россию, но и было известно далеко за ее пределами. Переяславль-Рязанский, 1700 год.

Словом пронзишь то, чего не проколешь иглой.

Сейчас, как и несколько веков назад, отечественным мастерам игольного дела сложно выдерживать конкуренцию с иностранными производителями игл. Сотни лет назад это были Англия, Германия, Испания. Сейчас правит бал Поднебесная. Китай поставляет России около восьмидесяти процентов всех импортируемых нашей страной игл.

Так было не всегда. Триста лет назад, во времена правления Петра Первого, потребность в иглах полностью закрывалась отечественными производителями. По качеству игл мы конкурировали с Германией и Испанией. Одними из лидеров производства игл в те времена. Это позволяло экспортировать наши иглы многим странам.

Что нужно для производства иголок? Сталь. Около 1700 года в Переяславль-Рязанском было обнаружено крупное месторождение железной руды, которая является главным компонентом производства стали. Бизнес на переработке руды взяли под контроль семья Рюминых и Сидор Томилин. Сидор являлся родственником Рюминых. Родственные связи в бизнесе были актуальны и в те времена. Но сейчас не об этом.

Рядом с месторождением они построили Истьенский чугуноплавильный завод. В 1717 году все те же предприниматели основали игольную фабрику в Коленцах. Позднее они открыли еще одну фабрику в Столпцах. Оба населенных пункта входят в состав Старожиловского района Рязанской области.

Предпринимателям помогало государство. Разрешение на строительство фабрик выдавал лично Петр I. В 1719 году был издан указ, по которому ввозимые из-за рубежа иглы начали облагать пошлинами.

Продавать иглы во всем Российском государстве те, которые делаютца на заводах российских купецких людей Сидора Томилина и Панкрата Рюмина

Поддержка отечественного предпринимательства того времени. И пошло-поехало. Через несколько лет после запуска производства купцы отчитались государю, что производительность фабрик составляет тридцать два миллиона игл и булавок в год. Такой объем позволял полностью закрыть как внутрироссийскую потребность в иглах, так и поставлять продукцию за границу. Что успешно и осуществлялось. Так что рязанские иголки были известны и за пределами Государства Российского.

Чертовски хорошие иголки.

Так, к сожалению, продолжалось недолго. Всему виной дела семейные. Не все так гладко было в семействе рязанских игольных монополистов. После смерти отца семейства Рюминых начался упадок производства. Между братьями не было единства по вопросам как семейным, так и производственным.

Так же в реке Проня начал постепенно снижаться уровень воды. По этой причине Истьенский железоделательный завод бездействовал с 1729 по 1733 года.

Чтобы исправить ситуацию братья Рюмины отдали свои предприятия на десять лет в аренду рижскому купцу Генриху Янкoвичу и московскому купцу Богдану Белому. Одним из условий было то, что новые управляющие погасят задолженность в казну. Этого не произошло. Из-за чего предприятия попали под надзор канцелярии конфискаций.

Канцелярия конфискаций.

В 1773 году предприятия были проданы за 160 тысяч рублей Петру Кирилловичу Хлебникову. Ему на некоторое время удалось восстановить производство. На пике под его началом предприятие выпускало до 160 миллионов иголок в год.

Позднее фабрика переходит в собственность семьи Полторацких. Под их руководством фабрика начала выпуск гвоздей и проволочных канатов. Исторические данные о производительности Истьенского завода за 1848 год. Рабочих - 340. Выплавка чугуна - 126 тысяч пудов.

На игольных фабриках в Коленцах и Столпцах насчитывалось 510 и 448 рабочих соответственно. Производительность - сорок три миллиона игл на каждой фабрике.

Большую часть рабочих составляли крепостные. Отмена крепостного права стала последним стежком в истории игольного производства на Рязанщине. Заводы еще существовали некоторое время. Ненадолго перепрофилировались. На фотографиях можно увидеть текущее положение дел.

С 2017 года лучше не стало…

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.