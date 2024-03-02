🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?

Комментарии в одной из недавних статей напомнили мне о книге, которую прочитал некоторое время назад.
Книгу обязательно порекомендую, но сначала о пауэрлифтинге. Это силовой вид спорта, в котором необходимо в трех движениях собрать максимально возможную для себя сумму. Эти движения: присед со штангой на спине, жим штанги лежа и становая тяга. Отсюда и другое его название - силовое троеборье. Любимое движение - присед. В нем мой максимальный соревновательный результат был 165 кг. Вроде бы немного. Но когда ты весишь на 100 кг меньше, то это интересные ощущения.
Дело кончено не в моих результатах, а в мыслях. В мыслях, с которыми ты снимаешь штангу со стоек и ждешь команду - Сесть. Как вы думаете, какая самая страшная мысль может посетить тебя в этот момент? Правильно! Я не встану… В этот момент ты сложился под тяжестью штанги, под тяжестью обстоятельств. Ты проиграл…
Этой мысли вторят авторы книги «Руководители-чемпионы. Практики атлетического лидерства».
Во время соревнования чемпионы сосредоточены на победе, сконцентрированы на этой задаче ментально и физически, преодолевают боль и переступают границы установки «я не смогу».
Концентрация и дисциплина закаляют тебя, твой характер и ведут к новым победам. А так ли сильно спорт отличается от бизнеса? Конкуренты, результат, победы.
Рекомендую к прочтению эту полезную книгу. Авторам - Станислав Шекшня, Вероника Загиева, Алексей Улановский - выражаю огромную благодарность за освещение темы лидерства.
Лайк статье🧡 и подписка на автора помогут вам стать руководителем-чемпионом🏆
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии9
Майка огонь! Спасибо за рекомендации!
Чертовски классная майка и книга😉
Мне тоже надо что-то прикольное на занятия купить😏 завтра ребенка на ушу, сама на ММА🤜
На ВБ заказывал. Ссылка
Классна, поищу что-нибудь женское прикольное
Я так поняла совет на почитание пауэрлифтинга?) Почитай Спорт как отца своего! Ура!
После комментариев (в начале статьи) порефлексировал немного))) Решил совместить спорт и рекомендацию книги😉
на втором занятие чуть не сдалась, очень сложно и тяжело, особенно без физ.подготовки, но сказала себя "я все могу" и даже купила в конце занятия абонемент на 4 занятия сразу. Книгу обязательно почитаю
Вот такая майка-мотивашка нужна😉Чтобы никогда, никогда, никогда не сдаваться🚀