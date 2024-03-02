🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?

Концентрация и дисциплина в спорте закаляют тебя, твой характер и ведут к новым победам. А так ли сильно спорт отличается от бизнеса?

Комментарии в одной из недавних статей напомнили мне о книге, которую прочитал некоторое время назад.

Книгу обязательно порекомендую, но сначала о пауэрлифтинге. Это силовой вид спорта, в котором необходимо в трех движениях собрать максимально возможную для себя сумму. Эти движения: присед со штангой на спине, жим штанги лежа и становая тяга. Отсюда и другое его название - силовое троеборье. Любимое движение - присед. В нем мой максимальный соревновательный результат был 165 кг. Вроде бы немного. Но когда ты весишь на 100 кг меньше, то это интересные ощущения.

Майка зачетная, как считаете? Есть еще с надписью - Никогда не сдавайся! С ней было бы более эпично :)

Дело кончено не в моих результатах, а в мыслях. В мыслях, с которыми ты снимаешь штангу со стоек и ждешь команду - Сесть. Как вы думаете, какая самая страшная мысль может посетить тебя в этот момент? Правильно! Я не встану… В этот момент ты сложился под тяжестью штанги, под тяжестью обстоятельств. Ты проиграл…

Этой мысли вторят авторы книги «Руководители-чемпионы. Практики атлетического лидерства».

Во время соревнования чемпионы сосредоточены на победе, сконцентрированы на этой задаче ментально и физически, преодолевают боль и переступают границы установки «я не смогу».

Концентрация и дисциплина закаляют тебя, твой характер и ведут к новым победам. А так ли сильно спорт отличается от бизнеса? Конкуренты, результат, победы.

Рекомендую к прочтению эту полезную книгу. Авторам - Станислав Шекшня, Вероника Загиева, Алексей Улановский - выражаю огромную благодарность за освещение темы лидерства.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.