Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель для двух полушарий. Пятница, коллеги!

Первое задание разминочное, второе — со звездочкой. Поехали!
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🧠Мозгонапрягатель для двух полушарий. Пятница, коллеги!

Задание разминочное😉Найдите восемь отличий.

Задание основное

Заказ на 80 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа дольше, чем второй. Сколько деталей за 1 час делает первый рабочий, если второй делает за час на две детали больше, чем первый?

Ответ сходу не спойлерите😏Общаемся в позитивном ключе и даем возможность всем понапрягать мозги😉

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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.

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