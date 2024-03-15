🧠Мозгонапрягатель для двух полушарий. Пятница, коллеги!

Задание разминочное😉Найдите восемь отличий.

Задание основное

Заказ на 80 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа дольше, чем второй. Сколько деталей за 1 час делает первый рабочий, если второй делает за час на две детали больше, чем первый?

Ответ сходу не спойлерите😏Общаемся в позитивном ключе и даем возможность всем понапрягать мозги😉

Кстати! Подпишись на автора⭐️ Впереди много интересного⭐️

Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.