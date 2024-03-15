🧠Мозгонапрягатель для двух полушарий. Пятница, коллеги!

Задание разминочное😉Найдите восемь отличий.
Задание основное
Заказ на 80 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа дольше, чем второй. Сколько деталей за 1 час делает первый рабочий, если второй делает за час на две детали больше, чем первый?
Ответ сходу не спойлерите😏Общаемся в позитивном ключе и даем возможность всем понапрягать мозги😉
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Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии15
Нашла только 7 отличий😅
Наталия, напрягаем мозги😀На финишной прямой уже😉
Тот день, когда сделал задание со звездочкой и не можешь найти 8 отличий. Ищу... )
Может, тут эффект "поросёнка № 3"?
Нашла все 8, что бы это ни значило ))
Что за эффект поросенка №3?
Впустили как-то хулиганы в здание школы трёх поросят с надписями 1, 2 и 4... А основное задание точно легче)))
Нет, точно 8 отличий точно есть.
Продолжаю искать...
Жеееесткий прикол😄
На барабанах аффтар зажигает ? )
Вот до куда еще не добрался, так это до барабанов😀Да и других музыкальных инструментов не касался еще😏А желание такое есть😉