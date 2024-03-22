🧠Пятница, мозги и...пирог! Бухгалтер, напряги извилины

Как компании не потерять деньги и репутацию из-за документов: выбираем самый безопасный КЭДО

В интернете вам может встретиться множество статей о том, зачем компании переводить кадровый документооборот в электронный вид — мол, так экономнее и технологичнее. Мы с этим, конечно, согласны, но сама по себе система КЭДО еще не гарантирует отсутствие проблем в будущем. Выбирая первый попавшийся сервис и доверяя ему чувствительные данные, компания здорово рискует. Как выбрать по-настоящему безопасное решение для электронного кадрового документооборота, рассказываем в статье.