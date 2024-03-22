🧠Пятница, мозги и...пирог! Бухгалтер, напряги извилины

Найдите все предметы на картинке. Может быть на этот раз что-то окажется тяжелее найти, чем пирог😏
Расположение предметов сразу не спойлерите😉Всем охота понапрягать мозги, ведь так?😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии45
Владислав, класс! Мое любимое - находить картинки! Спасибо!
Да, интересное занятие😉
нашла все кроме колокольчика))) У меня как обычно, остается что-то одно, что будет меня терзать до конца дня))
Это еще принцип таких заданий, как мне кажется😏Практически все быстро находится, но остается один-два предмета, которые...Да где же они?!😄
закон 80/20 в действии
на 80 процентов дел тратится 20 процентов времени, на 20 процентов дел - остальные 80
вот точно!
Без Парето и ни туда, и ни сюда😉Универсальность!
Нашла!😅 При чем, если бы не закрыла картинку и не дала перезагрузиться мозгу, не нашла бы!
Без перезагрузона эффективность выполнения практически любой задачи может снижаться😉Мозг закипает, надо остужать путем переключения
а еще появляется зацикленность и ищешь там, где уже все посмотрел, но почему-то кажется, что надо искать именно там
Мозг идет по пути наименьшего сопротивления) Ну зачем мне напрягаться - думает он - ищи там, где уже смотрели😄
съешьте лучше мороженого! ))))))))))))))))))
Переключиться на то, чтобы съесть мороженку😉
Сегодня легкая картинка )
Наверное, если бы словами было написано,то фик бы что нашла. Большая часть перевернута )
Тогда один хлеб/булка/батон/сайка (между кисточкой и ковшом) такую дискуссию мог бы развить😄А уж за пирог можно любую комбинацию полосок принять, под определенным углом😏
+100500 ))
а словами - в подобного рода задачах, мне кажется вообще вряд ли что найдёшь.
Ну хотя бы мороженку... Да фиг её знает какого рода мы мороженое ищем!
я про существование нарисованного здесь и не вспомню наверное! Уж давно привык, что если приспичило полакомиться, то взял брикетик на килограммчик и радуйся счастью по полной!
Надо поискать брикетик моженки ))
чё их искать-то? В любом магазине куча всего. Хватай здоровый и наслаждайся жизни.
Мечта детства - когда родители купят, угостят, вот ешь из этого стаканчика, которым и воробей не наестся, и всегда думал: ну почему нужно такой "мелкой посудой" ... ну почему нельзя сразу большим куском? что бы уж оторваться - так по полной....
Когда стал самостоятельным завсегда стал, если приспичило мороженого, то так что бы это действительно было МОРОЖЕНОЕ !!! а не кусочек мороженки
Мммм...брикетик мороженого, да еще и крем-брюле😊