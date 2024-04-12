🚀Космическое напряжение мозга. Пятничный демотиватор

Большой секрет налоговой. Почему налоговики не спешат обсуждать кадастровую оценку

В хитросплетениях налоговой системы кроется не одна загадка, но сегодня хочется обратить внимание на ту, о которой предпочитают молчать на всех уровнях. Имя этой загадки — кадастровая оценка, а суть ее — в формировании налогов на имущество юридических лиц.