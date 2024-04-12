🚀Космическое напряжение мозга. Пятничный демотиватор

С Днем Космонавтики🚀
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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Найди все предметы⏬️
Кстати! Подпишись на автора⭐️ Впереди много интересного⭐️
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
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Комментарии44
Владислав, классное космическое задание))
С Днем Космонавтики🚀
И вас! Один из любимых праздников!
Значимость события поражает
Вы празднуете?
Всегда! Моя бабушка была в группе химиков разработчиков того самого космического питания в тубах)) Она общалась со многими космонавтами, у нас в гостях был как-то Леонов. Поэтому у нас в семье 12 апреля - всегда праздник.
Вот это круто🚀
УГАДАЛ !!!!!
реально сразу как-то почувствовалось. На слова "один из любимых"
Надо приготовить что-то космическое. Есть рецепты от бабушки?
Может быть просто яблоко съесть ... )
боюсь, что там сплошные сублимированные борщи были)) Но! Она таже была в группе по разработке сбалансированного питания для подводников. Рецепт для офицерского состава: шоколад с высоким содержанием какао и чуть-чуть коньяка, чем не рецепт для праздника?))
Борщ, значит борщ )
Наконец-то! Боооорщ
Комментарии - это круто))) Столько интересного можно узнать
согласна, комментарии - сила!
Вас никогда не угощала чем-нить таким-этаким ? из тюбика?
бабушикины пирожки в тюбиках, бабушкины котлетки..... )))))
Угощали, конечно! Мармелад был вкусный и джем! А вот всякие борщи лучше из кастрюли)))
Ммм... мармелад
я придумал!
Надо кастрюлю с борщом в тюбик запихнуть!
видимо кто-то из родственников или близких знакомых связаны были?
Да, угадали, бабушка химик, один из разработчиков питания для космонавтов
И снова здравствуйте, не могу опять найди один предмет - носок!
Ага. Я носок последним нашла. Хотя казалось бы, не так много красного на картинке.
Нашла, очень он хорошо спрятался))
Я вот с этой штукой тупли))
я ее первой нашла))
Меня яблоко триггерило прям))) Постоянно отвлекало😁
Стикеры со смайлами местами поменяли в комментах. Непривычно пока😏
Маршака помните?
В рукава просунул руки - оказалось это брюки....
Вот он уже тогда знал!
погуглил - 1930 год!
Вот, это по-нашему, это мы могём)
Сегодня прям на лайте😉На чиле, на расслабоне😎