⭐️Анекдот со смыслом

Анекдот со смыслом😏
Встречаются два владельца компаний, и один спрашивает другого:
Ты не боишься, что ты обучишь своих сотрудников и они от тебя уйдут?
Второй отвечает:
Я больше боюсь, что я их не обучу — и они у меня останутся.
Про обучение было здесь👈
У вас в компании действует система обучения?
Руководители вас обучают? Может быть вы сами обучаете сотрудников?
Напишите в комментарии⏬
Поставь ❤️ и подпишись на автора-эксперта👈
Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Начать дискуссию