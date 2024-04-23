⭐️Анекдот со смыслом

Анекдот со смыслом😏

Встречаются два владельца компаний, и один спрашивает другого:

Ты не боишься, что ты обучишь своих сотрудников и они от тебя уйдут?

Второй отвечает:

Я больше боюсь, что я их не обучу — и они у меня останутся.