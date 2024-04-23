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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

⭐️Анекдот со смыслом

В каждой шутке есть доля шутки. Бизнес — не исключение. Давайте посмеемся и обсудим нешуточный вопрос.
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⭐️Анекдот со смыслом

Анекдот со смыслом😏

Встречаются два владельца компаний, и один спрашивает другого:

Ты не боишься, что ты обучишь своих сотрудников и они от тебя уйдут?

Второй отвечает:

Я больше боюсь, что я их не обучу — и они у меня останутся.

Про обучение было здесь👈

У вас в компании действует система обучения?
Руководители вас обучают? Может быть вы сами обучаете сотрудников?
Напишите в комментарии⏬

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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.

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Наталия Лукина
Выход на пенсию

🔥Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2024 году и что делать, если его не хватает

Размер будущей пенсии и срок выхода на нее волнует очень многих. Учитывая, что в пенсионных правилах практически невозможно разобраться самостоятельно, мы подготовили для вас краткий разбор, который поможет разобраться в правилах игры.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
12

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

4 крупных банка Китая больше не принимают платежи из РФ

Около 80% платежей из России китайские банки возвращают обратно. Ограничения действуют даже на расчеты в юанях.

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Социальные пособия

🌹🌹 Пособие на погребение будут платить по новым правилам. Наши подписчики: наконец-то «прямые выплаты» добрались и до него

Работодатели не будут сами платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Иван Шестак
Кредитование

Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?

Собственник, который рассматривает варианты лизинга, часто сталкивается с выбором между финансовой и операционной арендой. Различия кроются в сроках действия договоров и условиях соглашений. Чтобы принять верное решение, необходимо учитывать основные характеристики каждого из вариантов.

Коротко. В чём разница между финансовым и операционным лизингом?
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Согласие на обработку персональных данных

При передаче СНИЛС работников для СОУТ у них не надо спрашивать согласия

При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен не сообщать их третьей стороне без письменного согласия работника. Но за исключением случаев, предусмотренных ТК.

36
РСВ

ФНС объяснила, зачем организации без зарплаты должны сдавать РСВ

В НК не предусмотрено освобождение от сдачи нулевого РСВ в зависимости от численности работников, видов деятельности и т. д. Все организации должны сдавать РСВ.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Павел Бессонов
Обзор судебной практики

Оспаривание договора продажи доли в уставном капитале ООО. Реальный кейс 👇🏻

📌Через несколько месяцев будет 3 года, как я занимаюсь защитой сделки от оспаривания со стороны конкурсного управляющего. Такая длительная стратегия устраивает клиента. Причем дело все еще в первой инстанции и скорей всего перевалит за трехлетний рубеж.

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Наталья Горячая
Маркировка рекламы

Публикация в блоге: маркировать или не надо?

Если в блоге конкретной тематики вы делаете обзор одного или нескольких товаров, и этот обзор подходит под тематику блога, обзор сделан в обычном, едином стиле, нет призыва к покупке или промокодов со ссылками на магазин, где это всё можно купить, то это НЕреклама.

34
НДС

Названы условия освобождения от НДС передачи неисключительных прав на ПО

Передача исключительных прав на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российского ПО, а также прав на использование таких программ, освобождены от НДС.

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Павел Комаровский
Обзоры новостей

Нейроцензура от Роскомнадзора, а также «разоблачение» американской инфляции под 18%

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: трубопроводный банкинг от Тинькофф, крипторегулирование в РФ, вечный санкционный двигатель в ЕС, новый биржевой фонд на тех-компании с премией в 1900%, а также история турецкого Сэма Бэнкмана-Фарука с тюремным сроком в 11 тысяч лет.

30
Павел Патрикеев
Уклонение от уплаты налогов

Государство ищет деньги — за что взяли Портнягина, Аяза и почему придут к вам: 3 совета, как уцелеть в облаве на инфобиз

Привет, это налоговый юрист и CEO «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. Сегодня поговорю о преследованиях инфобизнесменов, почему это очень плохой сигнал для всех авторов инфопродуктов, и как теперь работать онлайн-школам, бизнес-тренерам или коучам.

Государство ищет деньги — за что взяли Портнягина, Аяза и почему придут к вам: 3 совета, как уцелеть в облаве на инфобиз
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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

⭐️Анекдот со смыслом

В каждой шутке есть доля шутки. Бизнес — не исключение. Давайте посмеемся и обсудим нешуточный вопрос.

⭐️Анекдот со смыслом
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру среды: Павел Дуров дал интересное интервью, Илон Маск с новых аккаунтов будут брать комиссию, в России предложили заблокировать TikTok

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.

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Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок. Средний уровень риска

Этой публикацией анализа критериев однодневок заканчиваем описание показателей со средним уровнем риска. Сегодня в одном акте выездной проверки анализировали критерии, которыми налоговый инспектор охарактеризовал контрагентов проверяемого лица как технические компании.

Критерии однодневок. Средний уровень риска
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Малый и средний бизнес

Малому и среднему бизнесу положена нефинансовая поддержка: что это и где получить

Минэкономразвития оценило стоимость нефинансовой поддержки, которую предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес».

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QRService

Теперь подключить оплату по СБП через QRService могут клиенты СБЕРа и ВТБ

Два крупнейших банка — СБЕР и ВТБ — вошли в доверенную зону НСПК. Теперь огромное число клиентов этих банков могут подключить прием платежей по СБП через QRService и пользоваться всеми преимуществами сервиса — о них расскажем подробнее.

Теперь подключить оплату по СБП через QRService могут клиенты СБЕРа и ВТБ
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igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1

В этом году ИИС уже заполнен под завязку, поэтому продолжаю пополнять брокерский счёт. В марте мне понравилось пополнять счёт на 200 000, так что решил, что и в апреле нужно сделать то же самое. Разве что теперь пришлось обойтись без помощи налогового вычета. Спасибо заначкам — пригодились.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1
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Артем Денисов
Обзор судебной практики

Онлайн-заседание суда: как подготовить ходатайство о дистанционном рассмотрении дела и как принять в нем участие

Онлайн-заседания и заседания по видеоконференц-связи: в чем разница.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

В Крыму ввели временные запреты для работодателей

Работодателям на полгода запретили нанимать иностранных сотрудников, которые могут работать по патентам. Ограничения затронули 35 видов экономической деятельности.

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Интересные материалы

proffnalog
НДС

Полученные покупателем бонусы за объемы купленной продукции не уменьшают сумму НДС к вычету

Премии, полученные от поставщиков за достигнутый объем покупок, не являются формой торговой скидки и не уменьшают стоимость продукции и, следовательно, их получение не влекло необходимость восстановления НДС покупателем. Судебная практика.

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