👉Как управлять командой? Управленческие принципы. Мой кейс

Волшебную инструкцию по управлению никто не написал. У каждого управленца свои методы. Поделюсь с своими.

Какой ты руководитель? Которого боятся или которого боятся подвести?

Про первый вариант рассказывать не буду. Там все просто. Крик, шантаж, прочие манипулятивные методы. Физическое воздействие. Однажды видел полет степлера в сотрудника. Намеренно мимо, но факт. Не будем давать моральные и профессиональные оценки подобным действиям.

Второй вариант считаю более сложным. Личный опыт и немного чужого сформировали управленческие принципы. Сегодня вы станете на три управленческие ступени выше.

Разговаривайте с сотрудниками один на один

Устраивайте такие беседы с определенной частотой. Один раз в месяц, например. Многим сотрудникам есть что сказать. На общих собраниях они могут стесняться высказывать свое мнение. Все люди разные.

Базовые темы для обсуждения. Что нравится или не нравится в коллективе? Какие у сотрудника есть карьерные планы внутри компании или за ее пределами?

Это персонификация. Это ценится. Это вызывает доверие.

Аккуратнее с личными вопросами. Все ли хорошо дома, в семье? Можно незаметно для себя стать жилеткой, в которую плачутся. Опасная управленческая стезя.

Запомни, ты теперь Руководитель. Ты теперь НАД, а кругом ПОДчиненные.

Любимчик.Офф

Если ты выделяешь подчиненных, с которыми проводишь больше времени за чашечкой кофе или обедом без профессиональной необходимости, то я тебя поздравляю — Ты балбес.

Коллектив силен свои единством. Для чего ты его сегментируешь? Обделенные вниманием люди не пойдут за тобой. Потом удивляться будешь почему тебя не слушают или, еще хуже, не уважают. Руководители, подумайте над этим.

Обучение

Научить человека чему-то — мощный якорь. Обучением можно завоевать, как минимум, лояльность сотрудника. Это уже хорошо. Это база для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Слабость цепи определяется прочностью самого слабого звена. Сделай каждое звено сильным и профессиональным. Тебе же будет легче. Профессиональные навыки, excel, основы деловой коммуникации. Это минимум.

Сотрудники, которых ты научил чему-то могут уйти от тебя. Это нормально. Это не будет текучка кадров. Девять из десяти специалистов, в которых ты вложил знания, не уходят по-английски. Это история, которую проговаривают два профессионала. У тебя будет время найти замену или перестроить работу коллектива.

Это мелочи, которые компенсируются спустя время фразой

Спасибо! Все, что я знаю — благодаря тебе.

Скупая мужская слеза автора покатилась по бородатой щеке. После стольких лет? Всегда!

Поделитесь своими методами управления. Пишите в комментарии.

Дочитал до конца? Поздравляю! Ты стал на три управленческие ступени выше.

Участники телеграмм-сообщества Управленческие заметки — на пять. Финансы и Управление. Еще больше пользы и экспертности. Оперативно для тебя. Управленческие заметки — давайте развиваться вместе!

Владислав Савушкин. Индивидуальное развитие навыков управления финансами. Обращайтесь за советом.