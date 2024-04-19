🧠Пятничный мозгонапрягатель. Бухгалтер, отвлекись от работы

Самозанятый vs ИП. С кем заказчику выгоднее сотрудничать

Очевидного ответа, с кем выгоднее сотрудничать — с самозанятыми или ИП — нет. И те, и те самостоятельно платят налог с вознаграждения. А вот в чем нюансы сотрудничества — разберем подробнее.