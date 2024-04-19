🧠Пятничный мозгонапрягатель. Бухгалтер, отвлекись от работы

Найдите предметы. Цвет предметов на картинке (библиотека) может отличаться от исходника для поиска.
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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Найдите предметы. Цвет предметов на картинке (библиотека) может отличаться от исходника для поиска.
Ищем здесь⏬
Кстати! Подпишись на автора⭐️ Впереди много интересного⭐️
Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
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Комментарии22
Ура! Пятница, а значит интересная задачка)))
Долго вазочку искала. А так справилась быстро. Есть ещё порох... на складе)))
Я так и не нашел еще😄Надо поднапрячься😉
Мне осталось найти амфору и пол-литру)))
А, всё нашла.
Одно без другого не найдешь😄
Сегодня прям совсем быстро всё нашла))
Даже смена цвета предметов не усложнила задание😉