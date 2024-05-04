Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Давненько я не делился кулинарными изысками🍒А тут вышел с тренировки и нереально захотелось мяса🍖Так что ловите кулинарный экспромт — свиную вырезку из духовки🚀

Замариновал в кетчупе и соевом соусе и на часик убрал в холодильник. Затем обжарил с четырех сторон минуты по две на каждой стороне на сливочном масле🕒И в духовку 220 градусов. Разогревал в ней блюдо пока обжаривал мясо. Готовность — 13-15 минут, далее — кто как любит😉У меня за 15 минут полностью пропеклась🤩

Все в соусе. Чуть пальцы не откусил)))

Некогда было украшать) Просто кушааааааааац хотелось))))