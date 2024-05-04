Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Давненько я не делился кулинарными изысками🍒А тут вышел с тренировки и нереально захотелось мяса🍖Так что ловите кулинарный экспромт — свиную вырезку из духовки🚀
Замариновал в кетчупе и соевом соусе и на часик убрал в холодильник. Затем обжарил с четырех сторон минуты по две на каждой стороне на сливочном масле🕒И в духовку 220 градусов. Разогревал в ней блюдо пока обжаривал мясо. Готовность — 13-15 минут, далее — кто как любит😉У меня за 15 минут полностью пропеклась🤩
Что сегодня у вас в рационе? Делитесь в комментах
Комментарии23
Пока успела только пшённую кашу и клубнику съесть)) на ужин думаю пюрешку с кальмаровыми котлетками (это так, полуфабрикат магазинный) сделать. Чёт последние пару недель слишком насыщенные и утомительные были
А мы вчера шашлык попробовали в киви и коле на часик. Чуть языки не проглотили, очень вкусно)
Сегодня красим яйца
Красиво✨
Завтра будет бой)
Столкьо куличей) Всяких разных размеров)
Бить яйца – одна из наиболее древних традиций, которая продолжается и в наши дни. По одной из версий, традиция бить яйца на Пасху впервые появилась при императоре Константине Великом и его матери Святой Елене.
(С)
Это какие года интересно?🤔
272 – 22 мая 337), также известный как Константин Великий, был римским императором с 306 по 337 год нашей эры и первым императором, принявшим христианство.
2000 лет почти люди бьются яйцами на Пасху, а вопрос что первично курица или яйцо всё еще открыт)
Тоже думаю вирусная темка, не хуже, чем план счетов!
Тогда не будем ее разгонять)))
Отчего же, я думаю петух
Киви+кола?) Это вообще законно😀😀Такой маринад точно не пробовал. Взял на карандаш😉
Кисло-сладкий, мне понравилась свининка.
Про маринад из киви знаю,но кола...😳
За соевым соусом лень было бежать, а по цвету одинаковые) Шутка
У меня сегодня на первое, второе и компот клубника. А ещё творог обезжиренный на ужин.
Вечером тоже по творожку😉
У нас уже по 300р клубничка, а столичная почем?
Краснодарскую сегодня по 530 брала
Ввырезку по акции за 350 брал))) Кусочек на 215 рублей вышел. Караул 🍓