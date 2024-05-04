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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Клерки, приятного аппетита!
Что ест бухгалтер? Субботнее меню

Давненько я не делился кулинарными изысками🍒А тут вышел с тренировки и нереально захотелось мяса🍖Так что ловите кулинарный экспромт — свиную вырезку из духовки🚀

Замариновал в кетчупе и соевом соусе и на часик убрал в холодильник. Затем обжарил с четырех сторон минуты по две на каждой стороне на сливочном масле🕒И в духовку 220 градусов. Разогревал в ней блюдо пока обжаривал мясо. Готовность — 13-15 минут, далее — кто как любит😉У меня за 15 минут полностью пропеклась🤩

Все в соусе. Чуть пальцы не откусил)))
Некогда было украшать) Просто кушааааааааац хотелось))))

Что сегодня у вас в рационе? Делитесь в комментах

Комментарии

23
  • Алейда

    Пока успела только пшённую кашу и клубнику съесть)) на ужин думаю пюрешку с кальмаровыми котлетками (это так, полуфабрикат магазинный) сделать. Чёт последние пару недель слишком насыщенные и утомительные были

  • Вита Петрова

    А мы вчера шашлык попробовали в киви и коле на часик. Чуть языки не проглотили, очень вкусно)

    Сегодня красим яйца

          • Вита Петрова

            Бить яйца – одна из наиболее древних традиций, которая продолжается и в наши дни. По одной из версий, традиция бить яйца на Пасху впервые появилась при императоре Константине Великом и его матери Святой Елене.

            (С)

              • Вита Петрова

                272 – 22 мая 337), также известный как Константин Великий, был римским императором с 306 по 337 год нашей эры и первым императором, принявшим христианство.

                2000 лет почти люди бьются яйцами на Пасху, а вопрос что первично курица или яйцо всё еще открыт)

                Тоже думаю вирусная темка, не хуже, чем план счетов!

      • Вита Петрова

        Кисло-сладкий, мне понравилась свининка.

    • Наталия Лукина

      Про маринад из киви знаю,но кола...😳

      • Вита Петрова

        За соевым соусом лень было бежать, а по цвету одинаковые) Шутка

  • Наталия Лукина

    У меня сегодня на первое, второе и компот клубника. А ещё творог обезжиренный на ужин.

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