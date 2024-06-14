🧠Мозгонапрягатель. Найди все предметы

Найдите двенадцать предметов на картинке🤓Ответы сразу не спойлерим😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Найдите двенадцать предметов на картинке🤓Ответы сразу не спойлерим😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
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Комментарии40
пока 8 нашла
Неплохо) Дожимайте😃
так, пока половину нашла) позже ещё гляну)
Растягиваете удовольствие?😃
Некогда) но сейчас всё))
Нашлось все, кроме зубной щетки.((
Вообще конечно заклинательная история, всегда приятно окунуться в детство
☺️