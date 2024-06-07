🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия

⚡️Что будет с налогами? Они все изменятся. Пора паниковать?

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. А изменения просто революционные! Бухгалтерские интернет-сообщества гудят от обсуждений. Что будет, как это будет работать, что делать?