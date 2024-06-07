🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия

Найдите 10 отличий на картинке с продуктами. Сразу не спойлерим😉
Управленческая отчетность: ДДС и баланс 👈(тык)
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Найдите 10 отличий на картинке с продуктами. Сразу не спойлерим😉
Управленческая отчетность: ДДС и баланс 👈(тык)
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
С 2025 года Минтруд планирует сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе.
Государственная политика в области биометрических данных сохраняет принципа добровольности.
Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. А изменения просто революционные! Бухгалтерские интернет-сообщества гудят от обсуждений. Что будет, как это будет работать, что делать?
Компания сдала декларацию по транспортному налогу за 2019 год. Инспекция провела камеральную проверку документа, составила акт о нарушении, доначислила налог в размере почти 460 тыс. рублей и оштрафовала фирму еще на 52 тысячи.
Кредиторы, которые решают продолжить процедуру банкротства, когда у должника не нашли имущество, должны быть готовы к тому, что затраты на дело превысят размер удовлетворенных требований.
Памятку по определению инсульта у себя или другого человека подготовила кардиолог DocMed Мария Чашкина.
В этой статье мы рассмотрим особенности функционирования регламентированного учет в 1С:ERP Управление предприятием, а также его взаимодействие с оперативным учетом.
НДС, уплаченный при импорте товаров, подлежит вычету, если товары куплены для облагаемой НДС деятельности.
Власти будут проводить точечные корректировки в системе налогообложения, но основные параметры не поменяются до 2030 года.
Только 1,5 тысячи компаний подали согласие о раскрытии налоговой информации и стали участниками реестра добросовестных поставщиков.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который установит критерии качества биологически активных добавок (БАДов).
С 1 января 2024 года вступили в силу изменения, внесенные Законом г. Москвы № 34 от 22.11.2023 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения». Эти изменения затронули статьи 1.1, 2 и 4 Закона г. Москвы № 64 «О налоге на имущество организаций».
Научные исследования и опытно-конструкторские разработки можно включить в прочие расходы с коэффициентом 1,5.
Арбитражный суд Северо-Западного округа, постановлением от 31.01.2024 №А21-540/2023, разъяснил вопрос, может ли переименование налогоплательщика прекратить уже начатую процедуру принудительного взыскания налогов в форме списания долга со счета на банке.
До конца 2024 года правительство при участии представителей органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества планирует утвердить единую программу исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
В одном материале ответили на 10 распространенных вопросов, которые часто задают новые клиенты, планирующие подключить Систему быстрых платежей (СБП).
Доброго времени суток! Никогда бы не подумала, что столкнусь с такой проблемой. Краткая предыстория — беру на обслуживание новую организацию, вновь созданное ООО на ОСНО. Все идет по плану — документы поданы, прошли регистрацию и вот новоявленный гендир радостно сообщает мне, что все готово, можно начинать работу.
Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.
Сегодня ищем отличия на картинке. Погнали!
Нормы для суточных по командировке и для разъездного характера работы одинаковые, а дата для исчисления НДФЛ определяется по-разному.
Комментарии75
Что-то больше пяти не находится...
Ого, у вас рекорд! У меня всего 2.
вот тоже только 5 нашла
Тоже что-то не найду
Это форменное издевательство искать белое на белом. Пока у меня 5 отличий. Ищу дальше
скажите, а спагеттины нужно пересчитывать?
Скорее всего придется
я, так понимаю, что придётся пересчитывать не только спагеттины, но и каждую горошинку перца (или чего там горшинками) в ложке, плошке и тарелке