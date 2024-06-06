⭐️Управленческая отчетность: отчет о движении денежных средств и баланс

Деньги - странный предмет - вроде бы есть, а вроде бы нет. Какие-то деньги Шредингера. Где же могут прятаться деньги предприятия? Давайте разбираться вместе.

Все нормально, деньги есть!

Такое можно услышать только во всем известной песне. Или от предпринимателей, которые не вникают в происходящее в их бизнесе и пребывают в мире иллюзий, которые им рисуют особо приближенные сотрудники. В действительности же в бизнесе уже давно не все нормально. Финансы поют романсы, а денег едва хватает на текущие платежи.

Под такое лирическое музыкальное сопровождение обычно и начинают задаваться вопросом ❔А куда мы, вообще, тратим деньги❔ Ответ на этот вопрос даст Отчет о движении денежных средств (ДДС). Его собрать легче всего, ведь движение денег худо-бедно фиксируется на любом предприятии. Остается только разложить денежные потоки по полочкам, по статьям движения денежных средств. О некоторых статьях расходов вы можете даже не задумываться в ежедневном тушении пожаров. Если статья движения денежных средств не превышает двух процентов от всех расходов, то не выделяйте ее отдельно. В крайности уходить не стоит.

Пристальное внимание необходимо уделять чистому денежному потоку (приход больше расхода) по основной деятельности. В динамике он должен быть положительным. Это один из главных показателей здоровья бизнеса.

Кстати, прибыль или деньги? Что для бизнеса главное? Пишите в комментарии.

Рекомендую в управленке максимально синхронизировать статьи расходов денежных средств с показателями из PnL. Это поможет ответить на вопрос ❔Почему прибыль есть, а денег нет❔ Например, погашение тела кредита в отчете и прибылях и убытках не отображается, а списание с расчетного счета фактически происходит.

Сопоставляя PnL и ДДС, обратите внимание на следующие моменты:

Если выручка больше, чем приходит денег на расчетный счет, то плохо работаете с дебиторской задолженностью. Сделайте сбор дебиторки одним из kpi для менеджеров

Если денег приходит больше, то обратите внимание на кредиторку. Возможно, бизнес существует за счет авансов от покупателей.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности отображается в Балансе. Конкретно эти показатели можно найти в активе и пассиве. Это две переменные балансового равенства. Однако, на первых порах не стремитесь к равенству. Поиск всех активов и пассивов может оказаться затратным по времени, но так и не дать релевантной информации для принятия управленческих решений. Начинайте постепенно, потом втянитесь.

В активах сконцентрируйтесь на показателях, в которых может быть заморожено до 80% внутрифирменных резервов предприятия

запасы

дебиторка покупателей.

В пассивах смотрим кредиторку и соотношение собственного и заёмного капитала, которое должно быть больше 30%. Иначе, можно просто положить деньги в банк и не заниматься предпринимательством. Про кредиты не забываем. Бывают ситуации, когда после того, как собрали баланс выясняется, что предприятие закредитовано по самые уши. А собираются еще брать кредит, чтобы старые гасить. Брать кредит при ухудшающемся финансовом положение - это как тушить пожар керосином.

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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.