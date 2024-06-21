🍿Пятничный мозгонапрягатель. Готовы?

Выполнили задание — посоветовали фильм🍿Действуем по такому плану😉
❗Точка безубыточности 👈(тык)
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Выполнили задание — посоветовали фильм🍿Действуем по такому плану😉
❗Точка безубыточности 👈(тык)
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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Комментарии32
Пока 11 нашла)) Классное задание! Спасибо, Владислав!
14... не киноман я...
А котик - милашка!
Ух, потом попозжее огласите нам весь список, пожалуйста)