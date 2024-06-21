🍿Пятничный мозгонапрягатель. Готовы?

Депозиты для бизнеса: как заработать на свободных средствах

Почти у каждой компании время от времени образуются свободные средства. Это могут быть накопления для будущих инвестиций, деньги на выплату зарплат и бонусов, на закупку оборудования или материалов. Вместо того чтобы держать их на расчетном счете, бизнес может разместить деньги на депозите в банке и получать гарантированный доход.