🧠Пятничный мозгонапрягатель. Полевой

Условие🔽

Артели косцов надо скосить два луга. Один луг вдвое больше другого. Половину дня артель косила большой луг. Затем разделилась пополам. Одна половина осталось на большом лугу и докосила его к вечеру; другая пошла косить маленький луг и к вечеру у них осталась нескошенной небольшая его часть. На следующее утро докашивать маленький луг отправился один косец, и за рабочий день закончил работу.

Вопрос: сколько косцов было в артели?

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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈 (тык)