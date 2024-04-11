⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Величайшей угрозой в любой кризис является паника.
1. Оборудование
На случай, когда совсем припрет, рекомендую составить и периодически обновлять таблицу по оборудованию. Информационное наполнение таблицы может быть таким⏬
Наименование
Используется — да/нет
Если используется, то на сколько загружено
Если нет — перспективы использования
По какой цене можно продать
Как быстро можно реализовать
Потенциальный покупатель
2. Персонал
Надо быть готовым к сокращениям. Для того, чтобы не делать это бездумно, проанализируйте свою производительность труда: выработку, количество производственного персонала. Вам, как управленцу, нужно четкое понимание потребности в человеческих ресурсах для выпуска продукции Х / 0,9*Х / 0,7*х и так далее.
Административный персонал часто сокращают в первую очередь. Имейте ввиду, что бизнес-процессы на предприятии надо администрировать. Смотрим по факту, но административно-управленческий штат реально может быть раздут.
3. Долги
Самый простой пункт. Приоритизация долговых обязательств. Налоги и зарплата за скобками. По кредитам можно попробовать договориться с банками. Удобнее всего управлять выплатами с помощью Платежного календаря. Если его не было на предприятии — срочно внедрить этот управленческий инструмент.
Вариант того, как расставить приоритеты по поставщикам прочитайте в Дополнительных материалах к шпаргалке⏬
Дополнительный материал к шпаргалке
Как оценить эффективность персонала👈
Управление кредиторской задолженностью👈
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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Комментарии9
Владислав, спасибо за пост!🔥
Как всегда по делу, именно эти ключевые показатели, необходимо анализировать и приходится сокращать в кризис. Проверено на личном опыте)))
Так что их системная «инвентаризация» крайне важна для понимание собственных ресурсов и возможностей.
Ольга, спасибо за обратную связь😉
Действия непопулярные, но припереть может и до такого.
Про антикризисную шпаргалку говорил Владимир Моженков в своих книгах. Многое придумано уже давно. Бери - и применяй. 🚀
на счет "непопулярные" вы конечно правы. Но в кризис, если встает вопрос выживания, то приходится принимать рациональные решения.
Мне кажется, компании всегда с этого начинают. Отличный разбор инструментов, спасибо, Владислав!
Да, очень часто🤔 ФОТ может составлять значительную часть расходов компании: 20, 30, 50. И если ковыряться в расходах на канцтовары, то этим горю не поможешь. Поэтому сокращения - идти по пути наименьшего сопротивления. Вопрос - думно или бездумно это делать😏
Особенно в условиях относительно лысого рынка труда (по некоторым специальностям).
Поэтому и надо готовить сани летом. Кто работает, чем занимаются? Кто чем может заниматься, у кого что лучше получается? В общем, управление человеческими ресурсами отдельный пласт для дискуссии)
Спасибо за полезные инструменты - все понятно и доступно показали)
Светлана, спасибо за обратную связь🚀 Понятность и доступность - это одни из важнейших свойств передачи информации. Для антикризисных инструментов уж точно. Растекашиваться мыслию по древу времени нет, согласны?😉