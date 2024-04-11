Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Такой управленческий инструмент, как антикризисная шпаргалка, надо завести и держать под рукой. Ибо кризис может нечаянно нагрянуть, когда его совсем не ждешь. И припереть может так, что отбиваться надо будет любыми способами. Три подсказки для таких ситуаций мы и запишем в антикризисную шпаргалку. Поехали!
86 56
⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Величайшей угрозой в любой кризис является паника.

1. Оборудование

На случай, когда совсем припрет, рекомендую составить и периодически обновлять таблицу по оборудованию. Информационное наполнение таблицы может быть таким⏬

  1. Наименование

  2. Используется — да/нет

  3. Если используется, то на сколько загружено

  4. Если нет — перспективы использования

  5. По какой цене можно продать

  6. Как быстро можно реализовать

  7. Потенциальный покупатель

2. Персонал

Надо быть готовым к сокращениям. Для того, чтобы не делать это бездумно, проанализируйте свою производительность труда: выработку, количество производственного персонала. Вам, как управленцу, нужно четкое понимание потребности в человеческих ресурсах для выпуска продукции Х / 0,9*Х / 0,7*х и так далее.

Такой таблицей можно раскрутить много вопросов. Нужна ли такая производительность? А какая нужна? Сколько рабочих надо для оптимальной в данный момент времени производительности?

Административный персонал часто сокращают в первую очередь. Имейте ввиду, что бизнес-процессы на предприятии надо администрировать. Смотрим по факту, но административно-управленческий штат реально может быть раздут.

3. Долги

Самый простой пункт. Приоритизация долговых обязательств. Налоги и зарплата за скобками. По кредитам можно попробовать договориться с банками. Удобнее всего управлять выплатами с помощью Платежного календаря. Если его не было на предприятии — срочно внедрить этот управленческий инструмент.

Вариант того, как расставить приоритеты по поставщикам прочитайте в Дополнительных материалах к шпаргалке⏬

Дополнительный материал к шпаргалке

Как оценить эффективность персонала👈

Управление кредиторской задолженностью👈

Поставь ❤️ и подпишись на автора-эксперта👈

Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.

Комментарии

9
  • Ольга Ульянова
    Аудитор-консультант

    Владислав, спасибо за пост!🔥

    Как всегда по делу, именно эти ключевые показатели, необходимо анализировать и приходится сокращать в кризис. Проверено на личном опыте)))

    Так что их системная «инвентаризация» крайне важна для понимание собственных ресурсов и возможностей.

    • Владислав Савушкин
      Бизнес консультант

      Ольга, спасибо за обратную связь😉

      приходится сокращать в кризис. Проверено на личном опыте)))

      Действия непопулярные, но припереть может и до такого.

      Так что их системная «инвентаризация» крайне важна для понимание собственных ресурсов и возможностей.

      Про антикризисную шпаргалку говорил Владимир Моженков в своих книгах. Многое придумано уже давно. Бери - и применяй. 🚀

      • Ольга Ульянова
        Аудитор-консультант

        на счет "непопулярные" вы конечно правы. Но в кризис, если встает вопрос выживания, то приходится принимать рациональные решения.

    • Владислав Савушкин
      Бизнес консультант

      Мне кажется, компании всегда с этого начинают.

      Да, очень часто🤔 ФОТ может составлять значительную часть расходов компании: 20, 30, 50. И если ковыряться в расходах на канцтовары, то этим горю не поможешь. Поэтому сокращения - идти по пути наименьшего сопротивления. Вопрос - думно или бездумно это делать😏

        • Владислав Савушкин
          Бизнес консультант

          Поэтому и надо готовить сани летом. Кто работает, чем занимаются? Кто чем может заниматься, у кого что лучше получается? В общем, управление человеческими ресурсами отдельный пласт для дискуссии)

    • Владислав Савушкин
      Бизнес консультант

      Спасибо за полезные инструменты - все понятно и доступно показали)

      Светлана, спасибо за обратную связь🚀 Понятность и доступность - это одни из важнейших свойств передачи информации. Для антикризисных инструментов уж точно. Растекашиваться мыслию по древу времени нет, согласны?😉

6-НДФЛ

ФНС сверяет имущественный вычет в справках к 6-НДФЛ с выданными уведомлениями

ФНС прислала на сотрудника уведомление на имущественный вычет на 2023 год в сумме 300 тыс. рублей. В итоге вычет он получил только на 200 тыс. Налоговики прислали требование.

12

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Курортный сбор

Туристы Петербурга восприняли курортный сбор лояльно, а у бизнеса появилось много вопросов

Петербургские отельеры рассказали, как прошла первая неделя с курортным сбором по 100 рублей за каждые сутки в отеле.

9
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Кого можно сделать крайним вместо себя по субсидиарке?

Привожу примеры того, как некоторые контролирующие лица пытаются уйти от субсидиарки, не прибегая к помощи юристов.

5

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Николай Неплюев
Интернет и IT

О перспективах использованиях искусственного интеллекта в финансовой сфере

Развитие технологий искусственного интеллекта принесло революционные изменения во все сферы бизнеса, активно продолжает развиваться и финансовый сегмент. О том, чем запомнился прошлый год для мирового и российского финтеха, рассказывает Николай Владимирович Неплюев, экономист и финансовый аналитик.

О перспективах использованиях искусственного интеллекта в финансовой сфере
5
Социальные пособия

Есть особенности продажи жилья, приобретенного за счет маткапитала

Продаваемое жилье должно быть оформлено в долевую собственность всех членов семьи.

30
Иван Шестак
Управление финансами

Основы. Как составить бюджет доходов и расходов?

Бюджет доходов и расходов — это финансовый план, который помогает оценить предполагаемые доходы и расходы организации за определённый период времени. Обычно он составляется на год и включает в себя прогнозы по всем основным статьям доходов и расходов. БДР необходим для финансового планирования, прогнозирования прибыли и принятия управленческих решений.

Основы. Как составить бюджет доходов и расходов?
21

Онлайн-курсы

56
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Пенсии

Положена ли досрочная пенсия педагогам-ИП и их сотрудникам

Трудовое законодательство в части трудового стажа не распространяется на ИП, оказывающего образовательные услуги.

28
Павел Патрикеев
IT-компании

Льготы для ИТ весной 2024-го: как добиться статуса ИТ-компании и получить свое без заморочек?

Практикующий юрист, специализирующийся на юридической поддержке малого и среднего ИТ-бизнеса, Павел Патрикеев кратко о семи льготах для русских айтишников.

Льготы для ИТ весной 2024-го: как добиться статуса ИТ-компании и получить свое без заморочек?
27
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру четверга: цены на коньяк, бренди, водку поднимут, Бриджит Джонс возвращается, годовая инфляция в России ускорилась

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
4
60
Воинский учет

🎓 Сегодня бухгалтерам расскажут про новые правила воинского учета

Каждая организация обязана встать на учет в военкомат и вести воинский учет. Игнорировать воинский учет нельзя, так как штрафы значительные -- до 500 000 рублей.

82
Ведение бизнеса

В 5 регионах будет введен льготный лизинг

Малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в приграничных с Украиной регионах, предложено расширить возможности использования программ льготного лизинга корпорации МСП и ее дочерних структур.

152
Бухгалтеры

Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освойте главные инструменты бухгалтера за месяц!

За 1 месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.

45

Разборы законов

1 246
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Новые штрафы, документы при подаче жалобы, пороги сумм ущерба. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

27
Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Такой управленческий инструмент, как антикризисная шпаргалка, надо завести и держать под рукой. Ибо кризис может нечаянно нагрянуть, когда его совсем не ждешь. И припереть может так, что отбиваться надо будет любыми способами. Три подсказки для таких ситуаций мы и запишем в антикризисную шпаргалку. Поехали!

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета
9
86
ivkin.nikita.r@gmail.com
Увольнение

Разойтись с работником миром — миссия невыполнима?

Раньше я рассказывал о том, как выйти из спора, если вы договорились о мирном решении конфликта между инстанциями, когда суд не может утвердить мировое соглашение.

Разойтись с работником миром — миссия невыполнима?
70
Дробление бизнеса

Что предложила ТПП по налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса

Зампред налогового совета ТПП, член общественного совета Минфина Дмитрий Фадеев предложил подходы к налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса.

284
Наталья Горячая
Ведение бизнеса

Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?

Косячить можно в процессе деятельности. Это нормально. Наши ошибки делают нас сильнее, они корректируют наш путь. Однако есть такие ошибки, которых лучше всё же избежать на старте.

Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?
1
95
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
3
160

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Товарный знак

Топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

202

Интересные материалы

igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Контрол Лизинг на размещении

Если из Ctrl+Alt+Delete убрать Alt и Delete, останется наш сегодняшний клиент — Контрол Лизинг с ожидаемой доходностью YTM более 20%. Хорошо известный эмитент в узких кругах ценителей высокодоходных облигаций. Кроме того, в конце прошлого года Группа КЛ скакнула на новый уровень, приобретя более крупную ЛК — Балтийский Лизинг.

Свежие облигации: Контрол Лизинг на размещении
27