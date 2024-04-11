⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Такой управленческий инструмент, как антикризисная шпаргалка, надо завести и держать под рукой. Ибо кризис может нечаянно нагрянуть, когда его совсем не ждешь. И припереть может так, что отбиваться надо будет любыми способами. Три подсказки для таких ситуаций мы и запишем в антикризисную шпаргалку. Поехали!

Величайшей угрозой в любой кризис является паника.

1. Оборудование

На случай, когда совсем припрет, рекомендую составить и периодически обновлять таблицу по оборудованию. Информационное наполнение таблицы может быть таким⏬

Наименование Используется — да/нет Если используется, то на сколько загружено Если нет — перспективы использования По какой цене можно продать Как быстро можно реализовать Потенциальный покупатель

2. Персонал

Надо быть готовым к сокращениям. Для того, чтобы не делать это бездумно, проанализируйте свою производительность труда: выработку, количество производственного персонала. Вам, как управленцу, нужно четкое понимание потребности в человеческих ресурсах для выпуска продукции Х / 0,9*Х / 0,7*х и так далее.

Такой таблицей можно раскрутить много вопросов. Нужна ли такая производительность? А какая нужна? Сколько рабочих надо для оптимальной в данный момент времени производительности?

Административный персонал часто сокращают в первую очередь. Имейте ввиду, что бизнес-процессы на предприятии надо администрировать. Смотрим по факту, но административно-управленческий штат реально может быть раздут.

3. Долги

Самый простой пункт. Приоритизация долговых обязательств. Налоги и зарплата за скобками. По кредитам можно попробовать договориться с банками. Удобнее всего управлять выплатами с помощью Платежного календаря. Если его не было на предприятии — срочно внедрить этот управленческий инструмент.

Вариант того, как расставить приоритеты по поставщикам прочитайте в Дополнительных материалах к шпаргалке⏬

Дополнительный материал к шпаргалке Как оценить эффективность персонала👈 Управление кредиторской задолженностью👈 Поставь ❤️ и подпишись на автора-эксперта👈

Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.