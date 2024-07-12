🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди отличия

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Владислав Савушкин, Управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом👈 (тык)
Комментарии32
Вот теперь точно - пришла пятница, а к нам пришел мозгонапрягатель!
С-стабильность
Капибара одобряет задание!
И ради вас и ради капибар старался😄
нашла! все! сама не верю. Наверно от ужаса от поправок))))
Вот она настоящая мотивация😄