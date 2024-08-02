🧠Найдите отличия на картинках

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Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом
Комментарии12
Пока только семь.
Надо поднапрячься) Подключить коллег)
Ага, очень неожиданное превращение из мальчика в девочку)))
О! Вот этот момент я пропустила!))
Постараемся не акцентировать на этом внимание))) А то это плавно может перейти в обсуждение открытия одного спортивного мероприятия🤬😏
Тсссс
в таком-то возрасте! гейропа чё...
Владислав, задание сегодня пушка!!! Спасибо!
Стараюсь держать уровень
Быстро нашла 6. Будем искать дальше...