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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Найдите отличия на картинках

Пятница. Отложите все дела и отчеты и наконец-то напрягите мозги!
🧠Найдите отличия на картинках

Найдите одиннадцать отличий на картинке⏬

❗Единственный подкаст-канал про управленку❗Только практика, только польза, только хардкор❗Если не боишься развиваться, подпишись (👈тык)

Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом

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