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Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Я — коала, славный малый! Смотрели мультик Большое путешествие? Если нет, то ничего страшного. К заданию он не имеет практически никакого отношения. Кроме коалы. Такие они классные, согласны?А сейчас давайте искать отличия. Поехали!
🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Найдите двенадцать отличий⏬

Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом

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