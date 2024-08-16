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🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Я — коала, славный малый! Смотрели мультик Большое путешествие? Если нет, то ничего страшного. К заданию он не имеет практически никакого отношения. Кроме коалы. Такие они классные, согласны?А сейчас давайте искать отличия. Поехали!