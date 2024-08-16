🧠Мозгонапрягатель. Найдите отличия

Найдите двенадцать отличий⏬
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом
Найдите двенадцать отличий⏬
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий👉Обращайтесь за советом
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии32
Ого! Я пропустила. Хороший?
Давно смотрел. Запамятовал) Веселенький скорее всего. Может кто недавно смотрел?) Поделитесь впечатлениями
Если за дело берется специалист, то дело спорится!
А если я, то 11, а 12-е куда-то спряталось🤔
только 8 нашла((, зовут работать(
10
Мозгонапрягатель - это уважительная причина не работать
Перерыв на обед?) И с новыми силами
Мне до обеда ещё целый час...
Эхххххххх....
и я только 11 отыскала
Только 9 вижу, подожду комментариев