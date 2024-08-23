Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель. Циферки

Пятница. Отложите все дела и отчеты и наконец-то напрягите мозги!
🧠Мозгонапрягатель. Циферки
Пингвин-клерк с очень осуждающим взглядом)

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел составляла 12:

  • по диагоналям;

  • в горизонтальных рядах;

  • в центральном вертикальном ряду.

Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий.

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