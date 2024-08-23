🧠Мозгонапрягатель. Циферки

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел составляла 12:
по диагоналям;
в горизонтальных рядах;
в центральном вертикальном ряду.
Владислав Савушкин, управленческий учет производственных предприятий.
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Комментарии19
Да вроде несложно..
Да, там чутка переставить😉
Что-то сложно...
да ну, несколько минут)
минимум два решения
О как! Интересно)
разность между верхней и нижней линией - 12. соответственно нужно из одной горизонтали отнять 6 и добавить к другой. как то так
о, нашла второе)
и еще вариант.
Короче, там можно переставлять )))
потому что работать неохота )))
есть!
Отлично