🧠Мозгонапрягатель. Найдите предметы

Салют, бизнес-сообщество🚀
Ищем предметы.
На этой картинке⏬️
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Салют, бизнес-сообщество🚀
Ищем предметы.
На этой картинке⏬️
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии10
Всё нашла, кроме батона. Ищу дальше.
А, блин! Да вот же он!
Батон-то я и не приметил😄
Вот тоже его долго искала))
Что-то батон и клубок долго искала) остальное сразу)
Батон...как-то пирог искали (скорее всего один из первых мозгонапрягателей в блоге). Что-то с обнаружением хлебобулочными и кондитерскими изделиями сложности возникают🤔
Вот теперь чувствуется, что пришла пятница! Мяу всем!