🍕Что ест бухгалтер?!

Салют, бизнес-сообщество🚀
Ну как на картинке не заморочился, но получилось неплохо, да?
Простые продукты можно непросто подать😉А что у вас на завтрак, обед, ужин?🍔
Кстати, сейчас начну читать книгу “Делай просто, просто делай!”, Оскар Хартман. Просто готовить пока не получается, да и надо ли?😄
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии7
Владислав, фотографии бомбические! Пошла завтракать))
Приятного аппетита 😋
Да Вы, батенька, эстет и гурман)
Что есть, то есть😎😃
Доброго утра!
У нас с утра было два рулета/кулебяки из замороженного дрожжевого теста. Один с колбасой и сыром, второй с яблоками и корицей.
Пекла дочь ночью, т.к. сама купила тесто, сама разморозила, а мама печь не стала. Пришлось ей самой печь в 24-00, потому что жалко выбрасывать, сто сама покупала.
Лепить пирожки долго, поэтому просто закатали начинку в рулет и отправили в духовку. Вполне сдобно съедобно. Но сфоткать не успели , да и не догадались.
Хорошего всем дня!
Класс 👍 Где-то у меня есть фотки подобных рулетов) Тема🍕