🍕Что ест бухгалтер?!

Завтрак без яиц — не завтрак! Согласны? Немного лайфстайла по выходным.

Салют, бизнес-сообщество🚀

Ну как на картинке не заморочился, но получилось неплохо, да?

Простые продукты можно непросто подать😉А что у вас на завтрак, обед, ужин?🍔

Кстати, сейчас начну читать книгу “Делай просто, просто делай!”, Оскар Хартман. Просто готовить пока не получается, да и надо ли?😄

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Сотрудничество с бухгалтерами-экспертами.